Richard Caumartin

C’était soir de gala le 15 juin dans l’atrium du restaurant Ricarda’s alors que les membres du Club canadien de Toronto (CCT) et de nombreux représentants de la communauté se sont réunis pour la remise des prix RelèveON 2023 qui visent à reconnaître le talent et la réussite des personnes d’affaires francophones, âgées de 40 ans ou moins, vivant et travaillant en Ontario.

Près de 200 personnes ont assisté à la sixième édition animée par Philippe de Montigny et Rudy Chabannes. Les lauréats se sont partagé les prix dans six catégories distinctes, soit Jeune professionnel, Jeune entrepreneur, Jeune cadre, Jeune leader inclusif, Coup de coeur du jury et prix Hommage Stéphane Teasdale.

La présidente du CCT, Geneviève Grenier, a d’abord souhaité la bienvenue aux invités et félicité les finalistes. « Année après année, nous ne nous lassons pas de découvrir les profils de notre inspirante relève des affaires franco-ontariennes. Tous nos candidats sont porteurs de valeurs professionnelles et personnelles qui forcent le respect et l’admiration. Nous sommes fiers au CCT, avec l’équipe organisatrice des Prix RelèveON et nos jurés, de mettre en lumière nos nombreux talents locaux et de contribuer, à notre échelle, à leur épanouissement. Félicitations aux finalistes et lauréats, vous méritez pleinement votre succès et de voir vos accomplissements briller! », déclarait Mme Grenier.

Le prix Hommage Stéphane Teasdale, parrainé par le cabinet d’avocats Cassels, est décerné chaque année par le conseil d’administration du CCT afin de souligner le mérite d’un membre de la communauté francophone issu du milieu des affaires ou institutionnel de l’Ontario pour l’envergure de ses réalisations professionnelles, son mentorat auprès des jeunes de la relève, son impact dans la communauté ou encore son leadership exemplaire.

Ce prix a été remis à Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) de 2016 à 2022. Éducateur physique et journaliste de formation, M. Jolin a œuvré 31 ans dans le secteur de l’éducation, une carrière qui l’a amené à Welland, Toronto, Barrie et Ottawa où il réside maintenant. Il a enseigné l’éducation physique, le français et les sciences. Il a également occupé différents postes au sein de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens pendant 24 ans et présidé l’unité locale Centre-Est catholique pendant cinq ans ans avant d’accéder à la présidence provinciale en 2012. À l’automne 2016, il a été élu à la présidence de l’AFO, poste qu’il a occupé jusqu’à l’automne 2022.

Les lauréats

Le jury 2023 a remis son prix Coup de cœur à José Mafra Vilarim da Costa, un jeune entrepreneur multilingue qui a vécu en Suisse, aux Émirats arabes unis, en Grande Bretagne et au Brésil avant de s’établir au Canada. Fort d’une expérience de 20 ans dans le domaine de l’hôtellerie et la boisson, ce francophone au parcours impressionnant gère son entreprise Mafra Business Consulting à Oakville.

Marie-Andrée Malo-Mongeau de Toronto a, quant à elle, remporté le prix Jeune professionnelle présenté par le Collège Boréal. Elle est directrice principale, Solutions d’affaires à la Banque CIBC et est responsable de la mise en marché prochaine de Tyl, une plateforme de services de paiement destinée aux entrepreneurs. Professionnelle expérimentée et visionnaire, elle dédie sa carrière à la mise en œuvre de programmes de transformation, stratégies clients et conformité réglementaire.

Le prix Jeune entrepreneure, présenté par Réseau Fix Canada est allé à Grace Eunice Koffi de Hearst. Mme Koffi a lancé une première entreprise de confection d’agendas qui se vend partout au Canada et en Afrique. Puis, elle a mis sur pied une entreprise de nettoyage à Hearst et ouvert une boutique de vêtements difficiles à trouver dans cette région du nord de la province.

Le prix Jeune cadre, présenté par l’Université de l’Ontario français, a été remis à Alexane Mera de Toronto. Mme Mera est une spécialiste chevronnée en marketing œuvrant à TFO depuis sept ans. Elle a gravi les échelons rapidement et occupe maintenant le poste de Première cheffe – marques, dans lequel elle dirige les campagnes marketing et les marques de ce média.

Finalement, le prix Jeune leader inclusif a été présenté à Junior Mandoko, de Ajax, juge au tribunal d’appel et enseignant au Collège Boréal. M. Mandoko est juriste, chercheur, essayiste et auteur de deux ouvrages sur les droits de la personne, les droits de la femme, le droit international humanitaire, la justice pénale internationale, le développement durable et la sécurité alimentaire.

Chaque lauréat a remporté des séances personnalisées de coaching de leadership, d’une valeur de 2000 $ offertes par Humance, une équipe d’experts qui travaillent de concert pour accompagner les équipes et dirigeants à relever les défis auxquels ils font face et à les utiliser comme leviers de développement et de performance. Les gagnants bénéficieront aussi d’une couverture médiatique sur les ondes de TFO.

Photo : Carol Jolin (au micro) a reçu des représentants du cabinet d’avocats Cassels le prix Hommage Stéphane Teasdale pour son impact et son leadership dans les dossiers de la francophonie ontarienne.