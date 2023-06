Richard Caumartin

Le rendez-vous estival de la francophonie à Hamilton était de retour du 16 au 18 juin au parc Gage avec de nombreux spectacles et activités pour toute la famille. Le FrancoFEST, festival annuel présenté par le Centre francophone de Hamilton (CFH), a attiré beaucoup de monde au cours des trois jours de l’événement.

De plus, le beau temps était de la partie alors que des centaines de francophones se sont déplacés pour visiter les kiosques des partenaires communautaires et permettre aux enfants de profiter des nombreuses activités offertes sur le site.

Cette année, pour se faciliter la tâche et pouvoir rencontrer des gens, la directrice générale du CFH, Julie Jardel, avait embauché la firme 49e Parallèle, fondée par l’ancienne directrice générale du CFH, Lisa Breton, pour s’occuper de la coordination de l’événement.

La première soirée du festival a vraiment donné le ton au reste de la fin de semaine avec trois solides performances de l’incomparable Stef Paquette (un habitué du FrancoFEST), LGS (le groupe Swing) qui a totalement pris le contrôle du public avec son énergie légendaire sur scène et Shauit, une belle découverte du nord-est québécois qui chante en créole, en français, en anglais et en innu, sa langue autochtone.

Le samedi, plusieurs activités étaient au programme dont un bingo familial, des chiens et chats cascadeurs, une prestation des musiciens du Collège français et, sur la scène en soirée, les artistes Abel Maxwell, Sentiment Collective et Le Flo Franco.

Les festivités ont pris fin le dimanche avec le rythme des tambours de Beat Harmonics de Hamilton et une prestation du groupe Les Tireux d’Roches, ces « ambassadeurs de la culture québécoise qui fusionnent habilement la musique traditionnelle, le folk et la musique du monde ».

Bref, cette édition du francoFEST avait de quoi plaire à tous les goûts musicaux et aux jeunes familles qui ont passé ces moments à l’extérieur par un temps idéal.

Un franc succès!

Photo : Le groupe LGS a déployé beaucoup d’énergie le premier soir du festival.