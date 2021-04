Le 31 mars, le Collège Boréal présentait une cérémonie virtuelle de remise de diplômes pour les finissants de la 3e cohorte de son programme relais en Gestion de chaînes d’approvisionnement. Animée par Joseph Koona Nyemb, gestionnaire du programme de formation relais en Navigation du système de santé, cette rencontre avait pour but de reconnaître 16 étudiants qui ont terminé ce programme avec succès.

Le programme de formation relais en Gestion de chaîne d’approvisionnement et logistique s’adresse au nouvel arrivant francophone et est offert dans les campus de Toronto, Mississauga, Hamilton et London. Il s’agit d’une formation accélérée, pluridimensionnelle et bilingue de 550 heures dont 90 heures sont utilisées pour la préparation de la certification professionnelle en production et gestion des stocks.

Il permet à l’étudiant de contextualiser ses connaissances et son expérience et d’acquérir les compétences nécessaires pour s’adapter au marché de l’emploi canadien, tout en élargissant son réseau professionnel. Enfin, ce programme gratuit subventionné par le gouvernement fédéral permet d’acquérir de l’expérience de travail au Canada grâce à un stage de 280 heures.

Le journal Le Métropolitain a communiqué avec l’un des 16 nouveaux diplômés, Serge Nicaise Deffo. Originaire du Cameroun, M. Deffo est arrivé au Canada le 26 septembre 2019 et habite à Ottawa. « Lorsque je suis arrivé, j’avais en poche un baccalauréat en gestion de logistiques et transport de mon pays natal, dit-il. Je me suis alors inscrit au Collège Boréal l’année dernière grâce à une amie qui m’a parlé de ce cours offert en ligne durant une période de 8 mois. C’est un programme dont le domaine me passionne, je voulais m’imprégner dans le domaine et apprendre davantage sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement au Canada et m’intégrer plus facilement au marché du travail canadien. »

« Le cours étant dispensé en ligne, nous avons pu faire quand même du travail de groupe et avons reçu toute la documentation nécessaire pour réussir. Je suis ouvert à travailler n’importe où et je recommanderais ce programme à tout le monde puisqu’il regroupe plusieurs domaines dont la gestion de projet et organisationnelle, et les indicateurs de performance qui permettront à quiconque d’atteindre ses objectifs. »

Lors de cette remise virtuelle de diplômes, les dirigeants de Boréal ont annoncé les noms des gagnants du prix du leadership de la cohorte 2020-2021 et du prix Major de la promotion, tous deux remportés par Ramdane Mezidi, et des prix de la deuxième et troisième promotion remportés par Marie-France Hoang et Naouel Yahia Chérif.

Grâce au transfert de connaissances, compétences et expériences dans leur domaine de formation, ces finissants deviendront de meilleurs candidats pour occuper des postes bilingues de niveau cadre intermédiaire en Gestion de chaîne d’approvisionnement et logistique.

PHOTO – Ramdane Mezidi, gagnant du prix du leadership de la cohorte 2020-2021 et du prix Major de la promotion