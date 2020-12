Le 9 décembre dernier, le Club Richelieu Toronto rassemblait une vingtaine de personnes pour un cocktail virtuel. Hé oui! L’organisme, comme tant d’autres, n’aura pas eu d’autres choix que de se plier à ce rituel informatique afin de ne pas passer à côté du temps des Fêtes.

Avec la Richelieu Monique Charron aux commandes de cette soirée, les membres de l’organisme ont côtoyé certaines personnalités connues de la communauté francophone tels Isabelle Girard, Dada Gasirabo et Gabriel Osson. Le président de la Fondation Richelieu International, Bernard Landreville, était également présent. La plupart des participants étaient seuls devant leur webcaméra tandis que certains étaient avec leurs enfants.

Cet apéro en ligne se substituait aux soupers mensuels de l’organisme mais, malgré les contraintes, il y a des traditions qu’il était hors de question de changer. Ainsi, le chant Richelieu a été entonné, et il ne s’agissait-là que du premier intermède musical de l’activité.

En effet, la rencontre sociale a été entrecoupée de chansons populaires de Noël sélectionnées par les organisateurs et diffusées avec des vidéos de circonstance. « J’espère que ça va vous mettre dans l’esprit de Noël parce que, même si on est seul, même si on est deux, il faut célébrer le temps des Fêtes », a commenté Mme Charron. Deux contes de Noël sont également venus agrémenter la soirée.

Pareille activité trouvait aussi son intérêt dans l’occasion donnée de socialiser et de partager quelques nouvelles. Les participants ont d’ailleurs été divisés en petits groupes à un certain moment pour leur permettre d’échanger dans un cadre plus intimiste. Ce fut l’opportunité pour quelques-uns de nouer connaissance avec leurs vis-à-vis.

Vers la fin de la rencontre, un membre Richelieu bien connu, Denis Rioux, a expliqué en quelques mots les rouages du tirage « 50-50 » mis sur pied par l’organisme. Cette activité de financement est loin d’être une nouveauté mais la pandémie a rendu nécessaire sa mise à jour. C’est pourquoi il est désormais possible, chaque semaine, de participer à cette loterie par le biais du web et le tirage se base sur les numéros du 6/49.

Les fonds recueillis serviront à soutenir les oeuvres du Club Richelieu Toronto à l’endroit des jeunes, des personnes âgées et de la francophonie en général. Heureusement, s’il y a quelque chose que la COVID-19 a épargné, c’est la mission de cet organisme indispensable.