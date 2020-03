« On peut continuer à offrir nos services, simplement pas dans nos locaux », explique Renaud Saint-Cyr. Le directeur général d’Alpha-Toronto, un centre de formation pour adultes, résume ainsi non seulement la situation de l’organisme sous sa responsabilité mais aussi ce que vivent bon nombre de services pédagogiques. En effet, malgré les annonces de fermetures et de restrictions aux déplacements, il y a encore bien des organismes qui demeurent en contact avec leur clientèle, que ce soit par téléphone ou par courriels.

Les apprenants à Alpha-Toronto peuvent joindre ainsi le personnel enseignant pour toutes questions. L’organisme dispose aussi d’un autre moyen de dispenser ses programmes d’alphabétisation et de formation de base : la vidéoconférence. Grâce à un partenariat avec le Collège Boréal, qui offre le programme plus avancé ACE (Accès Carrière Études), les apprenants d’Alpha-Toronto peuvent suivre les cours de leurs enseignants par le biais de Zoom, une plateforme web adaptée à ce besoin.

Renaud Saint-Cyr

Comme tout le monde, la clientèle des centres de formation vit dans l’expectative. Le brusque déclin économique ne manque pas de susciter des appréhensions : « À Toronto, la majorité de la clientèle est en transition vers le marché de l’emploi, explique M. Saint-Cyr. Le niveau d’anxiété est assez élevé ». Les apprenants ont néanmoins été soulagés de constater qu’Alpha-Toronto continue à offrir des services.

Il demeure possible de s’inscrire aux cours de l’organisme après une évaluation pour déterminer si le demandeur est admissible, une procédure qui était déjà en place bien avant la crise provoquée par la pandémie. Alpha-Toronto demeure également en contact avec les autorités sanitaires pour s’adapter à l’environnement changeant et, au besoin, référer les personnes aux prises avec des problèmes de santé aux services appropriés.

Partout en Amérique du Nord, un nombre grandissant d’entreprises et d’organismes doivent affronter les mêmes problèmes provoqués par la propagation de la COVID-19. Ceux qui suivent une formation ou un enseignement, peu importe le domaine, sont eux-aussi touchés. Il n’y a pas grand-chose d’autre à faire, pour l’instant, que s’adapter et patienter.