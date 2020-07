Plus tôt cette année, Abel Maxwell lançait son album Contradictions. La COVID-19 se répandait alors insidieusement partout dans le monde et, quelques semaines plus tard, le Canada fermait ses frontières et les Ontariens se voyaient obligés de se terrer chez eux. Qu’à cela ne tienne! Le chanteur et musicien a alors pris l’initiative de mettre un peu de soleil dans le quotidien de ses fans en offrant chaque semaine une prestation au piano sur sa page Facebook Abel Maxwell Inspirations.

« J’ai sorti mon 4e album le 20 février et j’avais une tournée en vue pour 2020, raconte l’artiste en entrevue. Du coup, tout a été annulé. Donc, j’ai essayé de me réinventer en créant, tous les samedis, des vidéos de méditation. » Fidèle à son approche artistique et à sa philosophie de vie, M. Maxwell entend par « méditation » ce qui peut réconforter les gens et leur redonner confiance.

« J’ai essayé de créer quelque chose qui soit ajusté à la situation », commente le chanteur. Avec succès pourrait-on ajouter, au vu de l’audience que ces mélodies hebdomadaires réussissent à rassembler et les nombreux commentaires positifs qu’elles génèrent. C’est ainsi que s’est établie au fil des semaines une relation virtuelle entre le public et Abel Maxwell, d’autant plus que ce dernier prend un soin méticuleux à répondre aux messages laissés par les uns et les autres.

La pandémie a mis en suspens les spectacles mais elle n’aura pas mis sur pause la fidélité du public à Abel Maxwell qui aura su saisir le confinement comme une occasion de réflexion. « J’ai eu beaucoup de temps pour pouvoir être inspiré! », rit-il, ajoutant qu’il songe à travailler sur un album instrumental au piano qui pourrait sortir avant la fin de l’année.

En parlant d’album, le chanteur réservait une surprise à ses fidèles aujourd’hui, soit le 11 juillet, jour de son anniversaire. En effet, les internautes pouvaient se rendre sur la page d’Abel Maxwell du site de Bandcamp, un magasin de musique en ligne, et écouter gratuitement son plus récent opus.

Ce cadeau de M. Maxwell à son public n’est pas si surprenant lorsque l’on considère son attitude positive qui caractérise ses projets et son rapport au quotidien. « C’est une grâce d’être en vie », commente le chanteur. Un anniversaire représente pour lui un jalon, un appel à constater ce qui va bien et ce qui vaut la peine d’être souligné : « J’essaie de célébrer toutes les victoires que l’on a dans notre vie ».

Jusqu’à présent, l’année 2020 n’aura pas été des plus fameuses pour les artistes, condamnés à se plier à mille et une alternatives sur le web pour conserver l’attention du public. Cette réalité n’arrête pas Abel Maxwell qui, sans en dire plus, confie qu’il travaille à un projet de nature cinématographique. Nul doute qu’il y mettra la même passion à laquelle il a habitué son public depuis le début de sa carrière.

PHOTO: Dans sa vidéo du 11 juillet, le chanteur a renoué avec son public tout en lui offrant son plus récent album en écoute libre.