Il a beaucoup été question cette année d’éducation à distance, une réalité qui pourrait être de retour en septembre prochain. Pour faire face à cette éventualité, le gouvernement ontarien a inclus dans un projet de loi déposé le 8 juillet et portant sur la reprise économique, des dispositions qui feraient de TFO et TVO les gestionnaires de l’enseignement en ligne.

Carole Beaulieu

Pour reprendre les termes du projet de loi, l’objectif est « d’assurer l’administration, la coordination et le soutien centralisés de cours en ligne animés par des enseignants dans le cadre des systèmes d’éducation ». Les deux groupes médiatiques seraient responsables de leurs communautés linguistiques respectives.

Groupe Média TFO s’est montré enchanté de cette perspective. « Nous remercions le gouvernement de l’Ontario pour cette nouvelle opportunité d’enrichir ensemble l’enseignement aux côtés de nos partenaires. Ce nouveau virage pour l’éducation francophone va stimuler de nombreuses collaborations avec les conseils scolaires et nourrir de nouveaux modèles d’apprentissage. Nous sommes persuadés que l’expertise de Groupe Média TFO en matière de production de contenus éducatifs et culturels et d’innovation technologique saura soutenir ce grand projet de modernisation de l’apprentissage en ligne pour notre communauté », a indiqué Carole Beaulieu, présidente du conseil d’administration, par voie de communiqué.

Stephen Lecce

« Nous marquons aujourd’hui une étape importante dans notre engagement à veiller à ce que tous les élèves de la province aient un accès équitable aux possibilités d’apprentissage en ligne conçues en Ontario. Le gouvernement a pleinement confiance dans la capacité numérique et le leadership de TFO ainsi que dans son excellence à changer le paysage de l’apprentissage en ligne pour tous les élèves francophones. Fort du nouveau rôle confié à TFO, l’Ontario deviendra un leader mondial dans l’élaboration et la prestation de l’apprentissage en ligne », a de son côté déclaré Stephen Lecce, ministre de l’Éducation.

TFO a fait la preuve, depuis sa création, de sa pertinence et continue aujourd’hui de susciter la confiance.