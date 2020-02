Le vendredi 21 février demeurera un jalon important dans la vie d’Abel Maxwell, chanteur et musicien : la sortie de son album Contradictions a suscité l’intérêt de tous les médias francophones de la Ville reine et c’est à l’Alliance française que l’artiste a donné un avant-goût de ce que le public est invité à découvrir sur ce nouvel opus.

Lancer un album est toujours un moment irremplaçable pour un chanteur même s’il s’agit du quatrième comme c’est le cas pour Abel Maxwell. En fait, lorsqu’un artiste évolue sur la scène musicale pendant plusieurs années, cela peut créer, chez le public, des attentes sans doute intimidantes mais qui sont aussi la preuve qu’il est tenu en haute estime. Les éloges n’ont en effet pas manqué lors de cette soirée : « chaleureux », « rigueur », « passion », etc., tous des mots qui ont été utilisés pour décrire M. Maxwell et son art.

L’événement a débuté par l’interprétation de quelques-unes des onze chansons qui se trouvent sur Contradictions, un album bilingue où, comme pour donner raison à son nom intriguant, se côtoient des œuvres tantôt dynamiques et vivifiantes, tantôt sentimentales et mélancoliques.

D’ailleurs, à quoi réfère le nom de l’album? « Pour parler du courage et des contradictions entre les circonstances actuelles et ce qu’on veut réaliser », explique Abel Maxwell. Que ce soit sur un son classique, pop ou afrobeat, chaque chanson vise à interpeller l’auditeur : « Je ne cherche pas à faire de la musique dans mon coin mais je veux aller chercher les gens, parler de leur quotidien ».

Après avoir, comme la plupart des artistes, débuté sa carrière en tâchant de se conformer à ce que le public désire, M. Maxwell en est arrivé à ce moment où il peut se permettre de s’abandonner sans complexe à ses instincts et à ses inspirations. Il décrit Contradictions comme l’album qui lui ressemble le plus. « Je pense qu’un homme devrait trouver ce qui le passionne et se rapprocher le plus de ça », affirme le chanteur avec conviction.

Puisque l’époque du disque compact est déjà derrière nous, Contradictions n’est disponible qu’en format numérique sur les plates-formes de téléchargement. À l’occasion de prestations devant public, des clés USB de l’album seront également mis en vente.

PHOTO: Abel Maxwell (au synthétiseur) a donné un aperçu de son nouvel album au public.