Destination Canada et le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada) ont le plaisir d’annoncer qu’ils ont récemment signé un protocole d’entente. Ce partenariat permettra de faire connaître à un plus grand public les entreprises touristiques qui offrent des expériences aux francophones et aux francophiles qui souhaitent visiter le Canada.

Le Corridor patrimonial, culturel et touristique, une initiative gérée par RDÉE Canada, répertorie un ensemble de produits et de services patrimoniaux, culturels et touristiques qui offrent des services en français aux visiteurs. Les expériences canadiennes distinctives de Destination Canada sont une collection d’expériences de voyage à vivre au moins une fois dans une vie et qui sont offertes seulement au Canada. L’alliance entre ces deux organismes permet de renforcer le potentiel d’exportation des expériences de la francophonie à travers tout le pays.

« En tant que ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, je suis fière d’annoncer que Destination Canada et le RDÉE Canada ont signé un accord. Ensemble, ils feront la promotion dans le monde entier des expériences, des communautés et de la culture francophones du Canada », a déclaré Mélanie Joly.

« En collaborant avec le RDÉE Canada, nous donnerons envie aux voyageurs de venir au Canada pour y profiter des expériences francophones typiques qu’on ne trouve qu’ici. Les voyageurs étrangers ont dépensé plus de 21 milliards $ au Canada l’an dernier : les entreprises et les collectivités des quatre coins du pays bénéficient de retombées économiques », a pour sa part affirmé David F. Goldstein, président-directeur général de Destination Canada.

« Nous croyons que la francophonie et le tourisme sont des enjeux qui vont de pair dans le développement du plein potentiel économique de ce secteur clé de notre économie. C’est pourquoi nous sommes très heureux de signer cette entente de partenariat avec Destination Canada, qui nous permettra de mettre de l’avant le travail des entrepreneurs en tourisme qui offrent des services en français dans l’ensemble du pays », s’est réjoui Jean-Guy Bigeau, président-directeur général de RDÉE Canada.

SOURCE : Destination Canada

PHOTO : Le lieu historique national de Grand-Pré en Nouvelle-Écosse