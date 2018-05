Le 30 avril avait lieu la présentation du spectacle Pardon My French, The Tales of a Parisian Mom in Canada, écrit et joué par Iris Gardet-Hadengue, artiste française résidant à Toronto. Arrivée il y a quatre ans avec son mari et ses deux enfants, elle a vécu les joies de l’immigration. S’adapter à une culture, à un système de santé, à des coutumes n’est pas facile.

Dans son spectacle d’une heure environ, Mme Gardet-Hadengue aborde sa première année au Canada et toutes les aventures qui lui sont arrivées. À cette époque, elle ne travaillait pas et s’occupait à plein temps de ses enfants. Ce changement de vie a bouleversé son quotidien.

Ses anecdotes sont vraiment très drôles et ont fait mourir de rire le public présent ce soir-là; citons en exemple lorsque son mari perd leurs enfants dans un supermarché torontois et les retrouve dans un congélateur (fiction ou réalité?), ou encore lorsque l’un de ses fils renverse du jus d’orange sur ses vêtements juste avant de partir pour l’école.

Un autre passage très amusant est celui où Mme Gardet-Hadengue offre à son mari un « week-end pour apprendre à entretenir la maison/housekeeping bootcamp » à l’occasion de son anniversaire.

Elle raconte des histoires qui pourraient arriver à tout parent et c’est entre autres pour cette raison que le spectacle est bon. Certaines femmes peuvent s’identifier à elle.

Elle aborde aussi le système de santé canadien et notamment les cliniques sans rendez-vous. « Vous les Canadiens, vous avez inventé le concept des trois salles d’attente », lance-t-elle sur scène. C’est bien écrit. C’est bien joué. Le public adore.

Et d’où lui est venue l’idée de ce spectacle? Tout a commencé par un atelier – One-Woman Show – offert par Anne-Marie Scheffler. Ces deux jours intensifs lui ont donné envie d’écrire son propre spectacle. Deux mois plus tard, c’était fait.

Novice dans le milieu de la comédie torontoise, Mme Gardet-Hadengue a fait appel à Mme Scheffler pour l’aider à mettre en scène un spectacle professionnel. C’est au Festival Fringe de Hamilton, en juillet 2016, qu’elle le présente pour la première fois. Les critiques sont bonnes, les spectateurs sont conquis. Elle continue donc sur sa lancée en faisant de nombreuses représentations à Toronto.

Depuis trois ans, Mme Gardet-Hadengue occupe un emploi à plein temps, ce qui ne l’empêche pas d’être très active d’un point de vue artistique. Elle a tourné dans deux courts métrages qu’elle a coécrits et monte régulièrement sur la scène de Franc’Open Mic avec des sketches inédits. Elle est aussi en pleine écriture d’un second one-woman show intitulé Comment je suis devenue Canadienne?

« Ce n’est pas sur ma famille. C’est sur moi uniquement. Je parle des coutumes canadiennes que j’adore telle la conduite dans Toronto, la nature. J’ai adopté certaines coutumes depuis que je suis ici. Par contre, je suis restée Française sur certaines choses dont la mode », raconte-t-elle.

Son nouveau spectacle sera présenté au Social Capital Theatre (Broadview et Danforth) le 30 juin puis au Festival Fringe de Hamilton.