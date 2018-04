Le volet Spécial Québec du Festival international du film francophone est de retour, les 14 et 15 avril, au cinéma Carlton de Toronto. À l’affiche de cette 21e édition coprésentée avec la Tournée Québec Cinéma : six longs métrages et un programme de courts- métrages de jeunes Autochtones, en présence d’invités spéciaux dont les réalisateurs Bernard Émond, Pascal Plante et Mélissa Lefebvre.

Le festival ouvre ses portes le samedi 14 avril à 14 h avec une comédie hilarante du réalisateur Nicolas Monette. Dans Le Trip à trois, Estelle qui mène une vie stable et prévisible avec son mari et sa fille décide de faire bouger les choses. Elle se lance le défi d’organiser une relation à trois et entraîne avec elle dans cette quête folle son conjoint, qui se sent tout aussi incompétent!

À 16 h 30, le réalisateur Pascal Plante sera présent pour la projection de son film Les Faux Tatouages, un drame dans lequel le timide Théo célèbre son 18e anniversaire seul dans un concert punk rock. À la sortie du spectacle, il fait la connaissance de Mag, une jeune fille marginale.

Le programme de samedi se termine à 19 h avec le réalisateur Bernard Émond qui présentera Pour vivre ici. Élise Guilbault y joue le rôle d’une femme de 60 ans qui, après la mort de son mari, quitte sa petite ville de la Côte-Nord pour rendre visite à ses enfants à Mont- réal et retourner dans son village natal dans le Nord de l’Ontario.

Le programme du dimanche débute à 14 h avec Les Scènes fortuites de Guillaume Lambert. Dans cette satire mordante du cinéma québécois, le cinéaste trentenaire Damien est endetté et incapable de terminer son film. Il travaille dans une maison de post-production pour survivre.

À 16 h 15, la projection de trois courts métrages de jeunes cinéastes autochtones est suivie par Bagages, un magnifique documentaire qui donne une voix à de jeunes immigrants nouvellement arrivés à Montréal. Par le biais d’ateliers d’art dramatique et des mises en scène théâtrales, ils parlent de leurs expériences avec une sagesse remarquable, une émotion puissante et une authenticité désarmante. La coréalisatrice Melissa Lefebvre répondra aux questions des spectateurs.

Le festival coordonné par Marcelle Lean se termine par la projection à 18 h du film de Luc Picard, Les Rois mongols. Montréal, octobre 1970. Manon, 12 ans, et son petit

frère Mimi vont être placés en famille d’accueil. Inspirée par les événements de la crise d’octobre, elle prend en otage une vieille dame qui se prend à aimer son nouveau rôle de grand-mère. Poignant, tendre et émouvant, ce film est le regard lucide d’enfants sur le monde adulte, ses mensonges et ses trahisons.

Le printemps est québécois au cinéma Carlton.

Photo (couverture) : Le trip à trois de Nicolas Monette