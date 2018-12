Les dirigeants du Collège du Savoir présentaient, le 6 décembre, le rapport annuel pour l’année financière 2017-2018 de l’organisme dans ses locaux de la rue Mill Ouest à Brampton. Un souper avec des familles d’apprenants, des membres du personnel et du conseil d’administration (CA) a précédé la réunion plus informelle qu’une assemblée générale annuelle.

La présidente du Collège du Savoir, Lucette Shibanda, a présenté son rapport avec l’aide de Marie-Thérèse Kanyinda, membre du CA, et du directeur général, Saint-Éloi Tshilumba. L’organisme offre un programme d’alphabétisation aux adultes de 19 ans et plus qui comprend une formation de base en lecture, écriture et calcul, des ateliers d’employabilité, le français au bureau et autres services pour aider les apprenants soit à compléter leurs études secondaires pour continuer au collège ou à l’université, ou pour retourner sur le marché du travail.

L’année 2017-2018 a été marquée par plusieurs changements au sein de l’exécutif de l’organisme par souci de respecter la mission du Collège du Savoir « qui a été placée au cœur de toutes nos actions, nos valeurs et notre vision qui veut que l’apprenant trouve un milieu de vie stimulant et novateur afin de favoriser sa persévérance et sa réussite », explique la présidente.

« Les changements au niveau de la structure de notre clientèle nous ont forcés de réviser l’approche de l’enseignement, explique la présidente. Nous avons réalisé que l’andragogie (qui est différent de la pédagogie) requiert aussi des séances de thérapie, où nous prenons le temps d’écouter les apprenants afin de bien déterminer leurs besoins pour pouvoir bien les aiguiller vers d’autres services pertinents pour eux. Tout ceci est réalisé dans le respect des différences culturelles. »

Parmi les succès de la dernière année, le Collège a offert des cours d’informatique pour les aînés. « En collaboration avec la FARFO et Retraite Active, nous avons eu une dizaine d’aînés qui ont participé aux cours d’informatique en mars et avril. Nous espérons intégrer cette initiative dans notre programmation dans l’avenir », conclut Mme Shibanda.

Le centre sert actuellement 71 apprenants et les dirigeants espèrent les aider à tous obtenir un certificat de réussite de la formation en alphabétisation de base. Les dirigeants ont réussi à équilibrer le budget pour le dernier exercice financier mais indiquent qu’ils devront, pour assurer la stabilité financière de l’organisme, créer d’autres activités-bénéfice.

PHOTO: Les dirigeants du Collège du Savoir. De gauche à droite : Don Simmons, Lucette Shibanda, Saint-Éloi Tshilumba, Piraweena Raam, Denise Gashagaza, Franco Karas et Marie-Thérèse Kanyinda.