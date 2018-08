La Société d’histoire de Toronto (SHT) a offert une visite à double objectif le samedi 11 août. Tout d’abord, la découverte des Archives de l’Ontario, puis l’exploration de trois des six nouvelles stations de métro qui ont ouvert leurs portes il y a quelques mois (Pioneer Village, York University et Vaughan Metropolitain Centre).

À 14 h, la visite des Archives a commencé par l’exposition « Les liens familiaux » mise en place en septembre 2016 à l’occasion du 150e anniversaire du Canada. Le petit groupe de francophones ont appris de multiples informations sur l’Ontario du temps de la Confédération.

Le guide et archiviste de référence, Serge Paquet, a ensuite mis l’accent sur « les collections » des Archives qui peuvent être soient gouvernementales soient privées. « On parle de 150 000 mètres de documents textuels, plus de 6 millions de photographies, plus de 100 000 cartes, au-delà de 130 000 documents d’architecture, 35 000 heures d’enregistrement sonores ou de films et 7 terra octets de documents sous format numérique », souligne-t-il. Des chiffres impressionnants! Toutes ces collections peuvent d’ailleurs être consultées par le public.

Puis Serge Paquet a emmené les visiteurs dans des endroits privés, non accessibles au public, tels que le laboratoire de préservation et les voûtes. Il a expliqué aux participants que les documents reçus sont généralement très fragiles à cause de la lumière, de l’humidité et de la moisissure et qu’il faut les préserver. Ensuite, le groupe ont pu pénétrer dans « les voûtes » où sont rangés les archives qui ont été soigneusement restaurées.

Grâce à cette visite, les visiteurs en ont appris davantage sur les Archives de l’Ontario et autant dire que ce lieu est une véritable mine d’or en ce qui concerne les recherches de renseignements sur l’histoire familiale. Rien de mieux pour retrouver ses racines!

Puis, les participants qui le désiraient ont poursuivi leur chemin en direction de la station de métro York University pour la visite des stations Pioneer Village et Vaughan Metropolitan Centre.

La prochaine visite de la SHT aura lieu le 26 août et fera découvrir aux visiteurs la rue Winchester dans le quartier de Cabbagetown. Une belle occasion d’en apprendre notamment sur le premier zoo de Toronto, les fermiers de Riverdale et la Nécropole.