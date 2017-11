Franc’Open Mic, la scène ouverte pour les francophones de Toronto, a fêté le mois dernier ses trois ans au Rivoli. Ce mois-ci, elle revient à son endroit habituel, le Free Times Café. Dans une ambiance feutrée, le public attend impatiemment que le spectacle commence.

Au bout de quelques minutes, entrent sur scène les deux créateurs Florian François et Cyril Mignotet qui rappellent que le thème de la soirée est le « rêve ». Et oui depuis le mois d’octobre, les artistes peuvent écrire sur un thème précis, mais ce n’est pas obligatoire.

Que vous soyez professionnel ou amateur, vous êtes les bienvenus à Franc’Open Mic. Florian François le confirme dès l’introduction : « Tout le monde peut venir sur scène, peu importe son niveau de français ». Personne n’est jugé et les francophones ont compris le message.

Chaque mois, une vingtaine de personnes foulent les planches du Free Times Café. Il y a les réguliers, ceux qui sont là depuis le début, comme Serge Paul qui a joué une de ses créations sur le thème du « rêve » et qui a fait quelques « révélations » très intimes sur sa jeunesse à Paris. Il y a également ceux qui ont un travail à temps plein et qui arrivent quand même à écrire des sketches et à monter sur scène chaque mois. C’est le cas d’Iris Gardet. Malgré son emploi chez Ubisoft et une vie de famille bien remplie, elle trouve le temps d’écrire des sketches. Ce mois-ci, Iris a fait un « blind test », c’est-à-dire un petit jeu musical, où elle interprète des chansons et le public doit en deviner le titre. Un autre artiste que le public connaît bien, c’est Guillaume Lorin, de CHOQ FM. Pour sa deuxième participation à la scène francophone, l’animateur accompagné de sa guitare a chanté une de ses compositions, Rêve noir.

À Franc’Open Mic, il n’y a pas que de la chanson, il y a aussi du théâtre et de l’improvisation. Florian François et Daphney ont bien fait rire le public avec une série d’improvisations. Il y a aussi les nouveaux venus qui foulent les planches du Free Times Café. À Franc’Open Mic, les artistes sont libres, ils osent, ils créent, ils affrontent leurs peurs et se défoulent sur scène et le public adore ça. La prochaine soirée aura lieu le 7 décembre et aura pour thème le mot « cadeau ». Avis aux intéressés!

Photo : Florian François et Cyril Mignotet.