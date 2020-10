2020, c’est l’ère du partage quasi exclusivement virtuel et les artistes musicaux s’y retrouvent aussi. Autant qu’avant la pandémie le monde en ligne de YouTube leur offrait un marché où se distinguer, cette chaîne ne suffit pas pour la survie de la musique canadienne-française. Avoir une présence que dans les médias sociaux, ce n’est pas facile ni très gratifiant émotionnellement ou monétairement.

Juchés quelque part entre les conférences Zoom et les vidéos Instagram, les chanteurs luttent pour recréer l’ambiance magique d’une salle bondée. Les plateformes disponibles pour la diffusion de concerts à grande envergure sont limitées. Malgré tout, les artistes musicaux désirent se retrouver avec leur public même si c’est sous une forme modifiée.

WhiteBoxPlay, une plateforme qui offrait ses services en rediffusion de concerts, vient de se lancer dans l’offre d’une nouvelle programmation de spectacles francophones diffusés en direct ou par la suite, en vidéo sur demande.

Alors que l’Ontario se promène entre les phases 2 et 3 des réouvertures des commerces, WhiteBoxPlay offre des concerts musicaux à partir du confort du foyer des spectateurs. Pour les Franco-Ontariens distanciés, à cause de la COVID-19, de leurs activités et rassemblements francophones, cette option tombe à pic!

En effet, la programmation automnale inclut de nouveaux spectacles d’artistes tels qu’Izabelle (le 7 nov.), Florence K (le 20 nov.), Marc Dupré (le 27 nov.) et Mara Tremblay (le 4 déc.) et se conclut avec le concert de Noël de Bruno Pelletier accompagné de son quatuor tant attendu par plusieurs.

Le site permet aussi de visionner gratuitement trois concerts enregistrés précédemment ainsi qu’une série de rencontres intimes avec divers musiciens; un plongeon dans leur univers personnel de composition. La billetterie sur le site internet whiteboxplay.com permet de choisir entre l’option virtuelle de 20 $ ou en salle pour 49,50 $. Bon spectacle!

SOURCE – Élodie Dorsel

PHOTO (crédit : Chloe McNeil) – Izabelle, auteure, compositrice et interprète