L’Exposition nationale canadienne, ou CNE pour reprendre l’acronyme anglais, est une des attractions les plus courues en Amérique du Nord. Du 16 août au 2 septembre, ils seront environ 1,5 millions à franchir l’entrée de cette gigantesque foire torontoise.

Or, se balader au CNE et profiter de ses manèges, expositions, activités et spectacles n’est pas gratuit, loin de là. Heureusement, il existe quelques rabais dont il est possible de profiter et quelques astuces pour économiser encore davantage.

Les intéressés devront cependant faire vite. Jusqu’au jeudi 15 août, ils peuvent économiser jusqu’à 38 % sur le prix de l’admission générale incluant (41 $) ou pas (16 $) l’accès aux manèges. Les billets sont en vente en ligne sur le site web du CNE (theex.com) et dans les stations GO et magasins participants. Jusqu’à pareille date, des billets pour les enfants de 13 ans et moins sont même offerts gratuitement sur le site web de l’événement.

Pour ceux qui, pour une raison ou une autre, sont disponibles à des heures moins conventionnelles, le CNE offre également des rabais intéressants. La journée de l’ouverture, le vendredi 16 août, se caractérise par une admission à seulement 10 $, incluant les spectacles et expositions. C’est sur les lieux mêmes que ce billet peut être acheté tout comme celui qui, les lundis 19 et 26 août, donne aux jeunes de 13 ans et moins accès au site, spectacles et expositions pour seulement 2 $. Qui plus est, que ce soit sur place ou en ligne, les couche-tard peuvent se procurer à partir de 17 h du lundi au jeudi un billet de soirée pour 9 $.

En ce qui concerne le stationnement, mieux vaut ne pas perdre son temps avec ce que le CNE offre sur place. Cette année, des travaux de construction ont considérablement réduit le nombre de places disponibles et, puisqu’il en coûte de 30 à 35 $ pour y garer son véhicule, il sera probablement plus économique d’utiliser le transport en commun. À ce chapitre, notons que les enfants de 12 ans et moins peuvent monter à bord du train GO et utiliser le métro et les autobus de la TTC gratuitement. Ceux qui n’ont pas le choix d’utiliser leur véhicule devront sans doute se garer en ville en prenant soin de déterminer à l’avance le stationnement qu’ils prévoient utiliser afin de n’être pas obligés de revenir avant 18 h.

Côté nourriture, en cela comme dans tout, on n’a rien pour rien. Or, le CNE offre cette année une nouveauté : Under $ 6 in the 6. Ce kiosque vendant des articles pour 6 $ ou moins se trouve près de l’abri d’orchestre (bandshell). Dans le Toronto Star Food Building se trouvent aussi des options à moins de 5 $.

Bien sûr, on ne peut espérer profiter pleinement d’une sortie en se préoccupant constamment de son coût, mais il est bon de se préparer pour éviter de désagréables surprises. Rendez-vous au CNE!

