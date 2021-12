« J’ai grandi à faire du vélo pour me rendre à l’école l’année durant, même l’hiver avec beaucoup de neige », affirme Camille Gyldenhammer. Selon elle, et pour bon nombre de Canadiens, ce n’est pas si mal pourvu que l’on soit bien équipé. « En planifiant sa route et en restant sur les artères principales, il a beaucoup moins de chance de se retrouver dans deux pieds de neige », explique-t-elle.

Les cyclistes d’hiver ont tendance à préférer un vélo « fixe » à une seule vitesse, car il y a moins de mécanique à entretenir et des pneus un peu plus épais (sans être des pneus ballounes), mais ce n’est pas obligatoire.

« S’il y a beaucoup de neige, ce qui n’est pas vraiment le cas dans les grandes villes, le cycliste peut même opter pour des pneus cloutés ou à crampons », affirme Mme Gyldenhammer.

La prudence est vraiment de mise en hiver et il ne faut surtout pas aller vite. « Une entreprise suédoise a mis au point un casque de vélo gonflable qui est très bien. Le port de protection est nécessaire, car les chances de tomber au cours de la saison sont très élevées », partage la cycliste. Elle explique qu’il faut prévoir presque le double du temps habituel pour atteindre sa destination, surtout avec les vêtements chauds qu’il faudra enfiler au départ et retirer à l’arrivée.

« À Toronto, entre les rails du streetcar et les voitures garées, c’est un cauchemar que j’évite à tout prix. Ces rails-là sont super glissants en hiver », affirme-t-elle. Mme Gyldenhammer recommande aussi de s’aventurer sur des passages qui ont déjà été utilisés par d’autres cyclistes plutôt que de faire du vélo sur de la neige fraîchement tombée.

« Il ne faut surtout pas prendre de raccourci. J’ai essayé de couper à travers High Park et je le déconseille vivement », s’exclame-t-elle.

« Je continue à faire du vélo, car pour une personne qui n’a pas de voiture, c’est une façon abordable d’avoir une sorte d’indépendance », dévoile-t-elle. En effet, le transit en hiver peut être un enfer avec tous les retards. « C’est aussi une façon idéale de rester en forme et un moyen de transport efficace pour réduire les gaz à effet de serre », conclut-elle.

Vélo en hiver : un moyen sûr de ne pas faire de diète au temps des Fêtes!

(Crédit photo: Camille Gyldenhammer)