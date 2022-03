Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, Akwaba Community (AC) présentait, le 26 février, une célébration virtuelle intitulée « Valorisons nos cultures ». L’organisme avait invité Arielle Kayabaga (députée fédérale de London-Ouest), Olga Lambert (bénévole engagée de la région de Durham) et le musicien et entrepreneur Yao. La discussion était axée sur la question « Immigrants africains au Canada, comment peut-on valoriser notre culture dans nos communautés? »

D’entrée de jeu, les animateurs de la rencontre et bénévoles de AC, Marie-Thérèse Awitor et Éric Ngabonziza ont procédé à la reconnaissance des terres ancestrales autochtones et à l’interprétation de l’hymne national canadien. Puis, le président d’Akwaba, Didier Koffi, a souhaité la bienvenue aux participants.

La première invitée à s’exprimer, Arielle Kayabaga, a raconté sur un message vidéo préenregistré un résumé de son parcours, à partir de son statut de réfugiée avec sa famille jusqu’à son élection en 2021 comme députée fédérale de London-Ouest, et première femme noire à être élue au Parlement dans la région de London.

Puis, Mme Awitor a demandé aux participants de nommer une personne inspirante dans la communauté noire. Des noms tels que Marie-Josée Ta Lou, une athlète olympique ivoirienne, les vedettes de tennis américaines Serena et Venus Williams, l’ancien joueur de ballon-panier Michael Jordan, le champion de formule 1 Lewis Hamilton sont quelques-uns des noms qui sont ressortis de la discussion parce qu’ils sont les meilleurs dans leurs domaines respectifs.

D’autres personnalités comme Michelle Obama, Harriett Tubman, l’acteur Djimon Hounsou d’origine béninoise, et Marsha P. Johnson ont également été mentionnées.

Les organisateurs ont également voulu rendre hommage à des personnalités inspirantes de la communauté telles que Leaticia Amihere (basketball), Patrick Bizindavyi de Radio-Canada, Dorine Tcheumeleu d’Épelle-moi Canada et Olga Lambert de People of Motherland – un monde de cultures, pour ne nommer que celles-ci.

D’ailleurs, Mme Lambert a été invitée à parler de son expérience en Ontario, elle qui, depuis plus de 25 ans, s’est grandement investie dans les communautés africaine et francophone. Une femme courageuse qui se bat aujourd’hui avec une quatrième récidive du cancer.

Mme Lambert a raconté son histoire depuis son arrivée au Canada, seule, à l’âge de 22 ans pour étudier l’informatique. Elle s’était arrêtée à Moncton, au Nouveau-Brunswick, pour apprendre à faire de la programmation informatique. Un peu plus tard, alors qu’elle avait déménagé au Québec, son destin l’a fait rencontrer son conjoint et ils ont déménagé à Ajax, en Ontario, en 1994.

Elle a commencé à faire du bénévolat en aidant les immigrants à faire leurs déclarations de revenus, ce qu’elle fait encore aujourd’hui. Elle a dans son parcours rencontré la mairesse de Mississauga dans le cadre du Festival Carassauga et de cette rencontre est né, il y a 22 ans, le Pavillon Afrique qu’elle gère toujours avec sa partenaire Georgette Amihere.

Mme Lambert a été récemment décorée de la Médaille du souverain, une récompense qui souligne sa contribution en tant que bénévole depuis plus de 25 ans au sein de la communauté ontarienne. Cette médaille lui a été remise devant sa résidence par la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Elizabeth Dowdeswell.

« La culture, c’est aussi la poésie avec Yao », poursuit Mme Awitor avant de le présenter avec ses musiciens pour clore cette activité en musique.

La morale qui est ressortie de cette célébration est que pour propager la culture africaine auprès des jeunes générations, il faut promouvoir ceux qui ont réussi de grandes choses, de grands exploits ou qui sont les meilleurs dans leur domaine, et en être fier.

PHOTO – Arielle Kayabaga