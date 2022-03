Le samedi 26 février, le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) tenait son gala de clôture du Mois de l’histoire des Noirs. Sans surprise, c’est en ligne que l’organisme conviait la population à cet événement qui avait pour thème « La renaissance de notre diversité ».

Aliou Sène, président du conseil d’administration, et Florence Ngenzebuhoro, directrice générale, ont adressé quelques mots de bienvenue et aussi de remerciement en ce qui touche à l’appui que le CFGT reçoit de la communauté. Après quoi, la journaliste Francesca Mérentié a pris la relève pour conduire une entrevue avec Boucar Diouf.

Cet entretien, qui s’est étalé en plusieurs segments tout au long du gala, a donné l’occasion à l’animateur et humoriste de parler d’immigration, d’échange et d’intégration, la sienne et celle des autres.

« La culture, c’est comme un iceberg : ce que tu ne vois pas, c’est encore plus énorme », a commenté Boucar Diouf quant aux sentiments, à l’inconscient collectif qui forment la trame et le terreau des cultures nationales.

Les individualités ne disparaissent cependant pas et il y a autant de parcours d’immigration qu’il y a d’immigrants : « Chacun doit trouver son chemin à partir d’où il est », a commenté M. Diouf qui réfute ainsi l’idée qu’il y ait des « immigrants modèles », tous étant trop différents pour être comparés.

Quant au Mois de l’histoire des Noirs, il y voit une occasion de s’instruire. « Ça représente un retour dans le passé pour comprendre le présent », explique-t-il, donnant quelques exemples de filiations culturelles entre l’Afrique et l’Amérique.

L’autre invitée d’honneur de ce gala n’était autre qu’Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest et première femme noire francophone à occuper ce poste. Au cours de son intervention, elle est revenue brièvement sur sa carrière politique au municipal et au fédéral et a résumé en quelques mots les politiques mises en oeuvre par le gouvernement pour lutter contre le racisme. Mme Kayabaga a conclu son intervention en adressant ses félicitations au CFGT pour son travail.

Elle ne fut pas la seule à souligner combien cet organisme est essentiel et à commenter sur la signification du Mois de l’histoire des Noirs. Les ministres Mélanie Joly, Mona Fortier et Caroline Mulroney, la présidente du Comité sur les affaires francophones de Toronto Jennifer McKelvie, le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario Carol Jolin, la Commissaire aux services en français du Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario Kelly Burke, etc. se sont aussi exprimés en ce sens.

L’événement n’eut pas été complet sans quelques prestations artistiques, ce à quoi le CFGT avait également pensé. C’était donc une soirée des plus complètes que l’organisme a offert à la communauté franco-torontoise qui tourne ainsi la page sur l’édition 2022 du Mois de l’histoire des Noirs.

PHOTO – L’animateur et humoriste Boucar Diouf a parlé d’immigration, d’échange et d’intégration