Le carnaval Joie de vivre du Cercle de l’amitié s’est poursuivi en grande pompe le samedi 22 février à Mississauga avec un souper-spectacle à Notre Place. L’événement, inscrit dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, a offert une soirée haute en couleur et en musique grâce à la prestation de la Blue Bay Band.

Cette formation, composée d’une douzaine de musiciens et chanteurs mauriciens de la région de Peel, a fait vibrer les convives au rythme du séga, musique traditionnelle des Mascareignes. Originaire de l’île Maurice, mais également présente à La Réunion, aux Seychelles et dans plusieurs îles de l’océan Indien, cette musique festive est réputée pour son caractère entraînant et rassembleur.

Une centaine de participants ont pris part à cette soirée, qui a débuté par un repas servi par de jeunes bénévoles. L’ambiance festive a rapidement gagné la salle, notamment grâce à la présence de nombreux Mauriciens venus revivre l’énergie de leur culture d’origine.

Pour Jean-Jacques Naigum, membre du conseil d’administration du Cercle de l’amitié, cet événement représente bien plus qu’une simple célébration. « C’est l’occasion de reconnecter avec notre culture tout en la partageant avec la communauté. Le séga évoque des souvenirs, des amis, des parents restés au pays. C’est une musique qui unit et qui fait danser tout le monde, souligne-t-il. C’est vraiment important de vivre des moments culturels comme celui-là dans notre pays d’accueil. »

L’enthousiasme n’était pas réservé qu’aux Mauriciens. Maryse Laplante, membre de longue date du Cercle de l’amitié, a succombé aux rythmes envoûtants de la soirée. « J’adore danser, et cette musique a quelque chose d’irrésistible. Dès les premières notes, on se laisse emporter », confie-t-elle.

Rajiv Bissessur, inlassable sur la piste de danse, estime que cette édition du carnaval a brillamment rempli sa mission. « Entendre ces chansons traditionnelles de mon enfance ici, à Mississauga, c’est un vrai bonheur. Le séga apporte cette chaleur qui nous relie à nos racines et fédère les générations », se réjouit-il.

En rassemblant diverses communautés autour d’un patrimoine musical riche, Le Cercle de l’amitié confirme son rôle de pont culturel au sein de la francophonie de Peel. Une soirée qui, sans conteste, a laissé une empreinte joyeuse et festive dans le cœur de tous les participants.

Photo : Les musiciens du Blue Bay Band et les organisateurs de la soirée