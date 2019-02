Le dimanche 10 février, à quelques jours de la Saint-Valentin, le Cercle de l’amitié de Mississauga soulignait cette fête populaire à l’occasion de l’activité mensuelle du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Cette démarche s’inscrivait dans la thématique de l’année 2018-2019 consistant à s’inspirer des festivités qui ponctuent le calendrier afin d’offrir un atelier ou un spectacle aux participants.

C’est ainsi qu’après le repas, les aînés se sont rassemblés autour de la vedette du jour. Célia Opéra – ou Célia Neplaz pour les intimes – est une chanteuse professionnelle au répertoire varié qui, lorsqu’elle ne se produit pas sur scène, donne des sessions d’initiation au chant.

Plus encore qu’un art, Mme Neplaz considère la musique comme une méthode pour accéder au bien-être. Musicologue, elle fait usage de la chanson comme d’une thérapie. « J’utilise ma voix pour enlever les blocages émotionnels et physiques », explique-t-elle, ajoutant que sa démarche s’inscrit dans le sillage de certaines traditions chinoises qui, comme d’autres philosophies orientales, se basent sur le contrôle du souffle et de l’énergie vitale.

De manière générale et sans se référer à une école de pensée particulière, chacun peut reconnaître d’instinct les bienfaits de la musique. Les personnes âgées peuvent en être les premières bénéficiaires, le chant requérant l’adoption d’une posture, le développement d’une musculation, la stimulation des facultés intellectuelles, etc., bref, ce qui contribue au maintien d’une santé physique et mentale.

À cela s’ajoute un autre élément : « La joie, tout simplement. Quand on chante, on est heureux et on chante pour ceux qu’on aime », estime Célia Neplaz, qui précise que les chansons sont souvent associées à des émotions et des souvenirs revêtant une grande importance pour les personnes âgées.

Il y a plusieurs façons d’aborder l’art du chant. Pour cet atelier, Mme Neplaz a utilisé un angle interactif, convivial, ludique et pas trop technique. Les participants ont appris les rudiments de base du chant et de la maîtrise de la voix. Par la même occasion, la chanteuse leur a donné un aperçu de sa voix digne de son nom d’artiste.

C’est lors du spectacle qui a suivi que Célia « Opéra » Neplaz a offert la pleine mesure de son talent. Le chant classique n’était cependant pas au programme et c’est plutôt la chanson populaire que l’artiste a abordé avec brio : La Bohème de Charles Aznavour, Je t’aime de Lara Fabian, Pour que tu m’aimes encore de Céline Dion, Non je ne regrette rien d’Édith Piaf, etc. L’assistance a prêté une grande attention à ces succès qui constituaient la dimension Saint-Valentin de l’activité.

La musique n’est pas qu’un aimable divertissement : miroir des émotions, elle accompagne la vie de chacun et, à l’échelle collective, les peuples dans leur destinée. « Ça permet de faire vivre la langue et la communauté », commente Célia Neplaz, résumant ainsi la valeur cruciale du chant pour les Franco-Ontariens.

PHOTO: L’atelier a permis à chacun d’apprendre et de se divertir.