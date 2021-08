Après une vingtaine de jours, le tournage de la nouvelle série « Tout sexplique! » se conclut avec succès depuis les studios d’Ottawa. La série éducative de 13 émissions pour adolescents sera diffusée dès Janvier 2022 sur les ondes de TV5 Unis.

En fait, Tout sexplique! est basée sur la populaire série néerlandaise « De Dokter Corrie Show ». La série explore 13 thèmes autour de la santé sexuelle. De la puberté, à la nudité en passant par les menstruations ou la masturbation, les sujets traités dans la série s’adressent d’abord et avant tout aux pré-adolescents et aux adolescents.

C’est la pétillante franco-ontarienne Nathalie Nadon qui incarne le personnage de Dre Alix. Un vrai caméléon de scène, Mme Nadon est membre du trio les Chiclettes, elle a développé le personnage Rosalie du duo pour enfant Amandine et Rosalie, et elle fait partie des membres fondateurs du groupe théâtre Novo. Elle monte également dernière la caméra avec son fils Émile ou sur les planches avec son conjoint Michael Barber.

« Lorsque j’ai vu la série originale, même si tout se déroulait en néerlandais, j’ai tout de suite pensé à Nathalie Nadon pour ce rôle, confie le réalisateur de la série, Jocelyn Forgues dans le communiqué, Le jeu, le chant, la danse, la folie du personnage, c’était Nathalie tout craché. En plus, Nathalie est d’une aisance désarmante quand vient le temps de livrer du contenu éducatif sur la santé sexuelle. Les ados vont l’adorer ! »

La Dre Alix anime l’émission de télévision où elle répond, à chaque semaine, à des questions amusantes, excitantes mais souvent difficile à aborder à propos de la sexualité. « Avec Dre Alix, aucune question n’est trop gênante! » s’exclame la comédienne Nathalie Nadon. De plus, à chaque épisode, un « salon des ados » donne la parole aux adolescents pour qu’ils échangent candidement sur les thèmes abordés. Ils partagent leur expérience, donnent des conseils, discutent de leur « première fois ». Tout ça dans le but d’éduquer et de démystifier la sexualité chez les ados.

Tout sexplique rentre en onde à un moment où le curriculum d’éducation sexuelle, perpétuellement en débat au Canada échoue à subvenir aux besoins des enfants grandissants. La série vient répondre à ce besoin criant d’un manque d’outils et d’appui éducatifs en matière de santé sexuelle des jeunes partout au Canada.

PHOTO – La comédienne Nathalie Nadon incarne le personnage Dre Alix de la nouvelle série.