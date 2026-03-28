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Olaïsha Francis

La foire des carrières organisée au campus Glendon de l’Université York a rassemblé une diversité d’employeurs venus rencontrer une relève étudiante bilingue. Inscrit dans le cadre de la Semaine de la Francophonie, l’événement confirme l’intérêt grandissant pour les profils capables d’évoluer en français et en anglais sur le marché du travail ontarien.

Les organisations présentes ne se limitaient pas au seul bassin du Grand Toronto. Plusieurs recrutent à l’échelle provinciale, offrant ainsi aux étudiants des perspectives de carrière variées. Cette ouverture se reflétait dans la nature même des employeurs, issus à la fois du secteur public, parapublic et privé.

Le secteur gouvernemental occupait une place importante. Parmi les institutions présentes figuraient l’Agence des services frontaliers du Canada, la Commission de la fonction publique du Canada, ainsi que l’Assemblée législative de l’Ontario. Des ministères ontariens, dont celui du Procureur général et celui du Solliciteur général et des Services correctionnels démontraient la demande constante pour des candidats bilingues.

Le secteur privé était lui aussi bien représenté. Des entreprises comme Desjardins, Intact, Uline et Sentrex proposaient des opportunités dans des domaines variés, de la finance à la logistique. À leurs côtés, des organismes spécialisés tels que Bilingual Source et ApplytoEducation facilitaient la mise en relation entre employeurs et candidats.

La foire accueillait des initiatives axées sur le développement des compétences et l’engagement étudiant, notamment les Programmes de langues officielles et les programmes d’emploi sur le campus. Des organisations comme Goodmaps et TAC Sports apportaient une touche supplémentaire de diversité.

Pour les étudiants, elle représente une occasion concrète de découvrir le marché du travail et permet de poser des questions, d’explorer des pistes de carrière et de mieux comprendre les attentes des employeurs. Plusieurs y vivent leur première expérience de réseautage professionnel, un exercice déterminant dans leur parcours.

Les recruteurs, de leur côté, profitent d’un accès direct à un bassin de personnes bilingues. Beaucoup reviennent chaque année, attirés par le profil des étudiants de Glendon, reconnus pour leur capacité à évoluer dans des environnements multilingues.

Au fil des rencontres, le bilinguisme constitue un avantage réel et recherché dans plusieurs secteurs. La foire des carrières de Glendon est ainsi un point de rencontre stratégique entre formation universitaire et le monde professionnel. Elle offre aux étudiants une meilleure visibilité sur leur avenir.

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Photo : La Foire d’emplois de Glendon offre aux étudiants des perspectives de carrière variées. (Crédit : Niccoh Sioco)