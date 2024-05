Richard Caumartin

C’est maintenant officiel. Les rumeurs qui circulaient depuis quelques mois à Toronto se sont confirmées le 23 mai. La Ville reine aura son équipe de basketball professionnel de la Women’s National Basketball Association (WNBA) pour la saison 2026. Toronto est la première ville canadienne à obtenir une franchise de la WNBA.

Après le retentissant succès de l’équipe professionnelle de hockey féminin cette année, c’est au tour du basketball féminin de prendre pied dans la métropole. Le propriétaire de la 14e concession de la WNBA sera la propriété du groupe Kilmer Sports Ventures et l’équipe, qui n’a toujours pas de nom, jouera au Coca-Cola Coliseum, domicile du club-école des Maple Leafs de Toronto, les Marlies, et du club de la Ligue professionnelle de hockey féminin.

Le président et directeur des opérations du Kilmer Group, Larry Tanenbaum, est le président du conseil d’administration de Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE), propriétaire notamment des Raptors et des Maple Leafs. Lors de la conférence de presse, il a nommé l’ancienne membre de la direction de MLSE, Teresa Resch, présidente de la nouvelle équipe. Depuis 2024, elle occupe le poste de vice-présidente de la direction de Kilmer Sports Ventures après avoir récemment quitté son rôle de vice-présidente de l’exploitation et du développement des joueurs des Raptors de Toronto.

Plusieurs personnalités ont participé à cette annonce officielle dont Justin Trudeau, Doug Ford, Olivia Chow, l’ancien joueur étoile des Raptors, Kyle Lowry, accompagné du président de la formation, Masai Ujiri, l’artiste Drake, ambassadeur de l’équipe canadienne de la NBA, et la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert.

« C’est un moment charnière pour notre Ligue, a déclaré Mme Engelbert. Nous avons établi des records d’auditoire, vendu des billets pour la saison, développé le jeu et l’ajout d’une 14e équipe marque une étape particulièrement importante dans la croissance continue de la ligue. »

M. Tanenbaum s’est engagé à bâtir un nouveau complexe moderne d’entraînement qui sera dédié à la nouvelle équipe et à des initiatives communautaires.

« Cet accord historique offrira des opportunités à nos remarquables athlètes à travers le pays, et sur la plus grande scène sportive, a déclaré le premier ministre du Canada. J’ai très hâte de voir nos femmes canadiennes gagner sur le terrain. »

« Au nom de la province de l’Ontario, je suis très heureux d’accueillir la première équipe féminine de la WNBA de l’histoire canadienne à Toronto. Cette ligue sera un ajout fantastique au paysage sportif dynamique de la province, aidant à augmenter le tourisme et à inspirer les femmes et les filles à s’impliquer en basketball. Je suis impatient d’encourager la nouvelle équipe locale de l’Ontario! », a déclaré Doug Ford.

Photo (Facebook Justin Trudeau): De gauche à droite : Justin Trudeau, Cathy Engelbert, Larry Tanenbaum, Doug Ford et Olivia Chow