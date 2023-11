Richard Caumartin

Récemment, les dirigeants du Collège Boréal au campus de Toronto ont procédé à une remise additionnelle de diplômes, une deuxième cette année, dans ses nouveaux locaux situés dans le quartier de la Distillerie, surtout pour les étudiants dans les domaines de la santé (soins infirmiers et préposés aux services de soutien personnel) parce que ces derniers ont terminé leur stage au cours de l’été.

Il y avait également des finissants des programmes éducation en services à l’enfance, informatique et administration des affaires. Au total, 48 finissants ont reçu leur diplôme.

« Nous avions une salle comble lors de cette remise de diplômes de Boréal au nouveau campus de Toronto. C’est aussi notre première remise automnale pour répondre à la croissance de notre effectif étudiant. Félicitations à toutes les personnes diplômées et bon succès dans leur prometteuse carrière! », déclarait le directeur du campus, Gilles Marchildon.

De plus, quatre bourses communautaires entre 250 $ et 350 $ ont été remises, soit deux de Lise Roy Design, une de SJE Renovation et une d’un donateur anonyme, la bourse Jolizsa. La grande bourse d’excellence du Collège Boréal d’une valeur de 2 000 $ a été remise à Stephen Macdonald, qui était également le major de promotion qui a prononcé le discours au nom des étudiants finissants.

« Disons que ce fut un mois intense car la remise se déroulait moins d’une semaine après la cérémonie d’ouverture officielle du nouveau campus. Mais à Boréal, on aime ça, l’intensité! » a déclaré Gilles Marchildon, avec un large sourire.

Questionné sur le pourquoi de cette remise additionnelle alors qu’il y en a déjà une grande planifiée annuellement en mai ou juin, le directeur du campus conclut en disant que « c’était préférable qu’ils n’aient pas à attendre jusqu’en mai ou juin 2024 pour tenir dans leurs mains leur diplôme. On comprend qu’ils ont hâte de pouvoir officiellement conclure leur parcours d’études et d’en avoir la preuve tangible ».

Photo : courtoisie Boréal. Les étudiants qui ont complété leurs programmes durant l’été ont reçu récemment leur diplôme au campus Boréal de Toronto.