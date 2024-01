Jean-François Gérard

Le club de soccer du Paris Saint-Germain (PSG), qui accumule les succès en France depuis les années 2010, a ouvert une boutique sur la rue Queen Ouest, sa première au Canada.

Après des magasins aux États-Unis, au Qatar, au Japon, à Séoul et à Londres, l’équipe a choisi Toronto pour sa quatorzième boutique. Le fait que la Ville reine soit la municipalité la plus peuplée et plus internationale du pays a guidé ce choix d’implantation.

Les étalages présentent à la fois des maillots et équipements classiques d’une équipe sportive et de l’autre des habits de mode urbaine où le logo du PSG est souvent moins présent, voire pas du tout.

La boutique est opérée par la marque américaine Lids, qui s’occupe de commercialiser les produits dérivés du club partout dans le monde.

Le gérant de la boutique, un Français, n’est pas autorisé à s’exprimer directement avec les médias, même s’il a pu faire visiter les lieux au Métropolitain. Comme pour chacune de ses boutiques dans le monde, le club adapte quelques produits au pays et à sa culture. On retrouve des bâtons et palets de hockey ou des casquettes siglées Toronto, aux couleurs de l’équipe de la capitale française.

Le magasin présente même une collection originale et exclusive qui réinvente le blason du club en mêlant la tour Eiffel et la tour CN. Il vise avant tout une clientèle internationale, les Français ayant souvent déjà d’autres habitudes d’achat.

Le fond de l’enseigne est décorée par des affiches de matchs internationaux réalisées par des artistes, mais ces dernières ne sont pas à vendre malgré de nombreuses demandes depuis l’ouverture le 15 décembre. Toronto compte également un club de supporters du PSG, le PSG Toronto Fan Club. Ses membres se retrouvent habituellement rue John au Friar Pub, à quelques encablures de la boutique, pour voir des rencontres de leur équipe favorite. Avec le décalage horaire, les matches ont d’habitude lieu en début d’après-midi, ou parfois dans la matinée, et réunissent quelques dizaines de Torontois.

