C’est plus de 13 000 élèves qui ont franchi les portes des 56 écoles du Conseil scolaire Viamonde ce mardi 3 septembre. Les membres du personnel sont fébriles à l’idée de renouer avec des milliers d’élèves et de faire la connaissance de quelques centaines de nouveaux membres de la grande famille Viamonde.

Résolument engagé à se rapprocher des familles francophones et d’expression française, le Conseil poursuit cette année sa croissance en ouvrant trois nouvelles écoles : l’École élémentaire Dyane-Adam à Milton, l’École élémentaire Chantal-Benoit à East-Gwillimbury ainsi que la très attendue École secondaire David-Saint-Jacques, dans la région Guelph-Kitchener-Waterloo.

De plus, les élèves de l’Académie de la Moraine sont entrés dans leurs nouveaux locaux à Richmond Hill, après avoir occupé un espace temporaire pendant quelques années à Aurora. Le complexe scolaire réunissant les élèves de la maternelle à la 12e année des anciennes écoles Confédération et Champlain à Welland, a ouvert ses portes sous le nom d’École Franco-Niagara. Les autres régions ne sont pas en reste alors que de nombreux travaux de réfection ont été réalisés au cours de l’été afin d’améliorer les infrastructures de plusieurs établissements Viamonde.

Dans leur message de la rentrée, la présidente du Conseil, Sylvie A. Landry, et le directeur de l’Éducation, Martin Bertrand, ont tenu à rappeler aux familles que le Conseil évolue dans un esprit d’amélioration continue qui anime les écoles, l’équipe du secteur de l’éducation et l’ensemble des membres du personnel administratif afin d’appuyer la réussite des jeunes. « Notre démarche est devenue La promesse Viamonde et est affichée dans le hall d’entrée de toutes les écoles. Elle résume les types d’apprentissages que les élèves réaliseront au fil de leurs études et qui leur permettront de faire des choix de vie-carrière à la hauteur de leurs aspirations. » Ils concluent en invitant les parents à s’engager dans la vie scolaire de leur jeune, soit en joignant le conseil d’école, en faisant du bénévolat ou en participant pleinement aux activités scolaires de leur enfant.

Convaincues que « tout est possible », les 56 écoles Viamonde sont pleinement engagées vers l’excellence en éducation et priorisent des actions concertées afin de permettre aux élèves de vivre du succès et d’atteindre leur plein potentiel dans des milieux sains et bienveillants.

SOURCE : Conseil scolaire Viamonde

PHOTO : L’équipe des directions d’école Viamonde 2019-2020.