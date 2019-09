Le mardi 3 septembre, des milliers d’élèves ont pris le chemin de l’école, certains pour la première fois de leur vie. Le Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir avait pour plusieurs d’entre eux une nouveauté à leur offrir : des locaux flambants neufs.

Ainsi, dans la région de Halton, l’École élémentaire catholique Milton-Sud – un nom temporaire – vient d’ouvrir ses portes et plusieurs représentants du conseil étaient sur place pour accueillir les élèves et leurs parents. L’école a une capacité de 308 élèves et 230 y sont pour l’instant inscrits. Mis à part les plus petits qui entament leur cheminement scolaire, ces enfants allaient auparavant à l’école Saint-Nicolas, située dans la même ville. Le nouvel établissement comporte également une garderie de 39 places.

Est-ce un accroissement de la population francophone dans Halton ou l’inadéquation grandissante de l’école Saint-Nicolas au nombre toujours plus grand d’élèves (qui en huit ans sont passés de 127 à près de 450) qui a incité le conseil à se doter d’une nouvelle école au coût de 8,4 millions $? « C’est une combinaison des deux, explique André Blais, directeur de l’éducation. On sait que Milton est en pleine croissance. Pour nous, c’était une question de mieux desservir les parents. »

Il n’y a pas que la région de Halton qui ait retenu l’attention du conseil : l’École secondaire catholique Renaissance, à Aurora, était elle aussi, en termes de fréquentation, pleine à capacité et même au-delà. C’est pour remédier à ce problème qu’une école « intermédiaire » pour les classes de 7e et 8e année a reçu ses premiers élèves à l’occasion de la rentrée. Située à Maple, elle compte déjà plus de 310 élèves.

Le Csc MonAvenir travaillera également, au cours de l’année qui s’amorce, à deux projets d’agrandissement. L’École secondaire catholique Sainte-Trinité, à Oakville, se verra attribuer 180 places supplémentaires tandis que l’École secondaire catholique Père-René-de-Galinée, à Cambridge, en obtiendra 178 de plus.

Pour en revenir à la région de Halton, André Blais confie qu’une des ambitions du Csc MonAvenir est d’y établir un jour une école secondaire. Au train où vont les choses, voilà une idée qui pourrait bien se concrétiser. Quoi qu’il en soit, pour le moment, bonne rentrée scolaire à tous!

PHOTO : Élèves et parents arrivent à la nouvelle école Milton-Sud au 1150, chemin Ferguson.