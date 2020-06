Les membres de l’Entité 4 de planification des services de santé en français étaient conviés le 18 juin dernier à la 10e assemblée générale annuelle de l’organisme sur la plateforme virtuelle Zoom. Le président de l’Entité 4, Yves Lévesque, a d’entrée de jeu souhaité la bienvenue aux 32 participants et encouragé ces personnes à continuer de suivre les recommandations du ministère de la Santé quant aux normes de distanciation sociale et au lavage des mains pour éviter la propagation de la COVID-19.

Il a par la suite souligné la présence virtuelle de Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, et des représentants de l’AFRY, de l’ACFO Durham-Peterborough, des conseils scolaires francophones, des trois Réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) du territoire de l’Entité 4 et de plusieurs autres partenaires communautaires.

Puis, M. Lévesque et la directrice générale, Estelle Duchon, ont procédé à la présentation du rapport annuel 2019-2020. « En 2009, le système de santé de l’Ontario subissait une transformation importante avec la création de 14 RLISS aux termes de la Loi de 2006 sur l’Intégration du système de santé local. En mai 2009, le bureau du Commissariat aux services en français publiait un rapport spécial sur la planification des services de santé en français. Ce rapport a contribué à la création de six entités de planification des services de santé en français sur l’ensemble de la province, et en septembre 2010, nous commencions notre travail, notre mission. »

L’Entité 4 célèbre donc 10 années au service de la communauté francophone des régions Centre-Est, Simcoe Nord et Muskoka, période au cours de laquelle l’organisme a tissé des liens avec plusieurs partenaires dans chacun de ses secteurs prioritaires. Ce travail de terrain a engendré plusieurs initiatives et produit des résultats concrets. Parmi ceux-ci, l’augmentation de services de soins primaires sur le territoire, le renforcement de la capacité des fournisseurs à offrir des services en français, l’accroissement de la programmation pour les aînés avec un service de jour mis en place à Durham avec Centres d’Accueil Héritage, et le soutien des RLISS et des fournisseurs de services pour la formation de francophones aptes à offrir des programmes d’autogestion des maladies chroniques. Plusieurs ateliers sont maintenant offerts en français.

« La Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population a engendré la création de Santé Ontario, explique Mme Duchon dans son rapport, une nouvelle structure qui rassemble 21 agences préexistantes, incluant les 14 RLISS. Ceux du Centre, du Centre-Est et de Simcoe Nord Muskoka ont été nos partenaires depuis le début de l’Entité 4 et ont contribué à améliorer l’accès à des services de santé en français. Au moment où nous portons notre attention sur l’établissement de nouvelles relations avec Santé Ontario, nous sommes convaincus que notre approche collaborative continuera de nous servir pour améliorer les services en français. »

La dernière année a été marquée par une transformation majeure du système de santé de la province. Le tout a débuté le 13 novembre 2019 alors que le ministère de la Santé annonce que pour une période transitoire, les 14 RLISS seront regroupés dans 5 régions géographiques. Le 25 novembre, la province annonce la création de 24 équipes Santé Ontario, dont 9 sont situées sur le territoire de l’Entité 4. Le 24 janvier dernier, l’Entité 4 rencontre la ministre de la Santé, Christine Elliott, pour discuter des services de santé en français au nom du Regroupement des Entités. Puis le 12 mars, ce même Regroupement rencontre le PDG de Santé Ontario pour discuter de l’intégration des services de santé en français au sein de la nouvelle structure. Sachant maintenant qu’il n’y a que cinq bureaux régionaux de Santé Ontario et six Entités, les dirigeants de l’Entité 4 s’attendent à un réalignement du ministère, ce qui engendrerait probablement la disparition de l’une des Entités.

La rencontre s’est terminée avec la période d’élection des administrateurs et deux postes étaient à combler. Trois personnes avaient posé leur candidature et après le vote en ligne, ce sont Mireille Huneault (instructrice certifiée en premiers soins en santé mentale et formatrice en techniques d’intervention en matière de suicide) et Myriam Innocent (infirmière praticienne) qui ont été élues. La vice-présidente, Narjiss Lazrak, a remercié les participants à cette 10e assemblée annuelle et tous les travailleurs de la santé pour les services essentiels qu’ils prodiguent chaque jour, et particulièrement pendant cette pandémie de la COVID-19.