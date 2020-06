Le vendredi 19 juin, le gouvernement ontarien dévoilait son plan de sécurité dans les écoles en prévision de la rentrée de septembre prochain. Les mesures de sécurité prennent en compte non seulement les élèves mais aussi les membres du personnel et prévoit du financement supplémentaire pour que les écoles puissent faire face efficacement aux défis imposés par la COVID-19.

« Ce plan est fondé sur les conseils les plus avisés de nos experts en santé publique et permettra à chaque conseil scolaire et à chaque école de se préparer afin que les élèves puissent continuer d’apprendre dans les conditions les plus sûres possible », a déclaré le premier ministre Doug Ford.

Peu importe ce qui se passera à l’automne, le gouvernement laissera aux parents le choix d’envoyer leur enfant à l’école ou de poursuivre leur apprentissage en ligne en fonction d’un programme amélioré. Les conseils scolaires sont également invités à se préparer à trois scénarios possibles qui dépendront de l’évolution de la pandémie.

Le plus optimiste prévoit un retour normal à l’école avec la mise en place de certains protocoles sanitaires. Le plus pessimiste entrevoit une fermeture des écoles qui imposerait à tous l’enseignement à distance. Entre les deux, un scénario mixte, qui permettrait un retour en classe mais suivant un modèle alternatif de prestation de cours qui comprendrait une limite de 15 élèves par classe, la mise en œuvre d’une rotation des groupes et l’établissement d’un horaire qui limiterait les contacts.

Un large éventail de spécialistes ont conseillé le gouvernement dans l’élaboration de son plan : le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, les experts de la santé du Groupe de commandement de l’Ontario pour la lutte contre la COVID-19, les experts médicaux de The Hospital for Sick Children (SickKids), des partenaires du secteur de l’éducation, des travailleurs de première ligne, des parents et des élèves.

« Je veux que les parents de l’Ontario aient la garantie que la sécurité de leurs enfants est notre principe directeur et que nous mettons en place les mesures de soutien nécessaires pour préparer nos élèves à réussir, a déclaré Stephen Lecce, ministre de l’Éducation. Je suis reconnaissant à nos élèves, aux professionnels de l’éducation et à toutes les collectivités de l’Ontario des efforts qu’ils accomplissent tout au long de cette période difficile. »

C’est en catastrophe que le gouvernement avait, en mars, suspendu l’offre de cours en classe et, bien que le reste de l’année scolaire se soit néanmoins bien passé, des améliorations se sont révélées nécessaires. C’est pourquoi le plan pour la réouverture des écoles prévoit aussi de la formation pour le personnel enseignant, du soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers, des conseils pour travailler avec les Premières nations, etc. Bref, rien ne sera laissé au hasard.