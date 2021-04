Depuis environ 11 semaines, le campus Glendon de l’Universté York a un nouveau principal! En effet, Marco Fiola est arrivé en poste cette année au mois de janvier et, bien qu’il doive encore s’habituer à son nouvel environnement, il commence son mandat d’un élan très positif.

Pascal Arseneau, directeur principal des communications stratégiques et relations avec la communauté de Glendon, s’enchante de tout le renouveau qui se fait depuis quelques mois sur le campus. « M. Fiola arrive avec une belle disposition et une vision fraîche qui fait changement des mêmes réflexes qui régnaient en maître depuis si longtemps chez nous », confirme-t-il.

Marco Fiola se positionne férocement sur le dossier de l’équité au sein de la communauté glendonnienne avec la présentation d’actions concrètes qu’il désire mettre en place pour assurer la place du campus dans la société moderne.

« Il faut que l’équité, la diversité et l’inclusivité soient au premier plan de l’éducation postsecondaire. Assurons-nous de créer un environnement qui soit le plus accueillant et ouvert possible », affirme-t-il avec conviction.

C’est sûr que là, en raison de la pandémie, l’expérience étudiante dans n’importe quelle institution éducationnelle souffre, mais le campus Glendon, avec ses petites classes, bénéficie d’un avantage plus important que jamais. « Enfin, ça va plutôt bien présentement et on a hâte au retour en personne », confie M. Arseneau, avec un sourire. L’Université York espère un retour en présentiel à l’automne, mais il faudra attendre les directives du gouvernement.

L’entretien avec le nouveau principal Marco Fiola est animé par la diplômée de Glendon Karen Devnoish-Mazzotta et le président de l’Association des étudiants du Collège Glendon, Mobólúwajídíde Joseph. Il propose quelques volets, dont un sur l’état du campus pendant l’absence prolongée des étudiants. Ils sont de nombreux curieux avec leurs questions et, surprise agréable, Glendon fait peau neuve!

Les projets de rénovation sont extensifs et incluent, entre autres, cinq nouvelles classes High Flex, pour un total de 15 de ces classes, du nouveau mobilier pour chacune d’elles et un bon coup de peinture qui rehausse les aires défraîchies des corridors.

Le côté accessibilité et inclusion est aussi très priorisé dans les rénovations. Les amphithéâtres reçoivent des rampes, la résidence Hilliard jouit d’un nouvel ascenseur et cinq nouvelles salles de toilette non genrées font leur apparition.

L’extérieur reflète finalement les valeurs au cœur de la communauté du campus. Pour les mordus d’architecture, le plafond de la résidence Hilliard a été remis à neuf avec un plafond en accordéon, une installation rarissime à Toronto.

D’un autre côté, le campus fait encore plus de place aux langues. Bien que le français et l’anglais restent au cœur de ce campus, l’espagnol y est enseigné et l’ojibwé y arrive avec encore plus de force que par le passé. Encore une fois, la priorité donnée à l’inclusivité et à la diversité est rafraîchissante. Elle démontre le leadership de cette communauté petite, mais puissante.

SOURCE – Élodie Dorsel

PHOTO (Crédit: site web du Collège Glendon) – Marco Fiola