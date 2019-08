Au campus Glendon de l’Université York, il y aura de la nouveauté à la rentrée : un programme de formation pour les nouveaux arrivants formés à l’étranger a été créé pour répondre aux besoins actuels. Pour en bénéficier, il faut être résident de l’Ontario et habiter dans la province depuis au moins un mois.

« L’Université comprend qu’il est difficile de trouver un travail pour les nouveaux arrivants, surtout quand les employeurs ne voient pas l’atout d’une formation et d’une expérience professionnelle acquises à l’étranger », confie Yanni Dagonas, du Service des communications et relations publiques à l’Université York.

Et c’est donc ce qu’on demande aux étudiants qui veulent s’inscrire : avoir un diplôme obtenu à l’étranger et un minium d’expérience professionnelle. Ce programme n’est donc pas ouvert aux jeunes qui viennent de terminer leurs études secondaires.

Une vingtaine de francophones fraîchement arrivés au pays vont suivre cette formation de deux mois qui leur donnera la possibilité d’améliorer leur anglais en milieu professionnel.

« On pense qu’il est très important que les francophones maîtrisent l’anglais », précise M. Dagonas. Ils suivront aussi des cours sur la gestion de projet, les communications et la Culture et réussite en milieu de travail. Ce dernier cours est une pépite pour les nouveaux arrivants qui n’ont pas la même culture et qui ont rencontré des difficultés pour s’intégrer dans les entreprises canadiennes. Ils pourront ainsi se sentir plus à l’aise dans leur travail et avec leurs collègues. Un programme qui favorise certes la pratique et non la théorie.

Un autre avantage à s’inscrire à ce programme : les horaires des cours qui sont surtout offerts le soir. Cela permet aux étudiants de travailler en même temps.

La première cohorte commence en septembre et Yanni Dagonas s’en réjouit : « On est très contents que les professionnels aient choisi ce programme ».

Le Collège universitaire Glendon a donc vu juste en créant cette formation.

PHOTO: Le Centre d’Excellence au Collège Glendon