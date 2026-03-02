Christiane Beaupré

Le gouvernement fédéral a souligné, le mercredi 18 février, l’avancement soutenu des travaux de la future Ligne Ontario, un projet majeur de transport collectif qui transformera les déplacements dans la métropole canadienne.

Longue de 15,6 kilomètres, la nouvelle ligne de métro sera accessible à pied pour près de 230 000 résidents et vise à améliorer considérablement la fluidité des déplacements à Toronto et dans l’ensemble de la région.

Les travaux ont officiellement débuté pour quatre nouvelles stations dans l’est de la ville : Don Valley, Flemingdon Park, Thorncliffe Park et Cosburn. Parallèlement, les fondations sont en cours pour près de trois kilomètres de voie surélevée reliant ces futures stations de surface. Cette infrastructure permettra aux trains de circuler jusqu’à 14 mètres au-dessus du sol, notamment entre le boulevard Overlea et la station Thorncliffe Park, puis vers le nord jusqu’à l’intersection du chemin Don Mills et de l’avenue Eglinton Est.

Ottawa investit plus de 4 milliards $ dans ce chantier, ce qui constitue son plus important engagement financier en matière de transport en commun dans la capitale économique du pays. La construction est dirigée par le gouvernement provincial par l’entremise de Metrolinx.

La ministre fédérale de l’Environnement et députée de Toronto–Danforth, Julie Dabrusin, a participé à l’annonce aux côtés du premier ministre ontarien Doug Ford et du ministre des Transports de l’Ontario, Prabmeet Sarkaria. Les représentants ont insisté sur la collaboration entre les deux ordres de gouvernement pour mener à terme ce projet d’envergure.

Selon les gouvernements, la Ligne Ontario accueillera près de 390 000 passagers par jour une fois en service. Le temps de trajet entre Thorncliffe Park et le centre-ville passerait de 40 à 25 minutes, tandis qu’un déplacement entre Pape-Danforth et Queen-University serait réduit de moitié, de 25 à 12 minutes.

Le projet devrait également alléger la congestion sur le réseau existant. Aux heures de pointe, la nouvelle ligne pourrait réduire jusqu’à 15 % l’achalandage sur le segment le plus fréquenté de la ligne 1 de la TTC, entre les stations Bloor-Yonge et Wellesley.

Durant la phase de construction, le chantier soutiendra environ 4700 emplois annuellement, selon les estimations gouvernementales.

La Ligne Ontario s’inscrit dans un plan provincial de 70 milliards $ consacré au transport en commun, ainsi que dans un engagement fédéral plus large dépassant 10 milliards $ pour plusieurs projets structurants dans la région du Grand Toronto, dont le prolongement du métro de Scarborough, l’extension vers l’ouest de la ligne Eglinton Crosstown et l’agrandissement vers le nord de la ligne Yonge.

Photo : Le premier ministre Doug Ford en a fait l’annonce le 18 février. (Crédit : Bureau du premier ministre de l’Ontario)