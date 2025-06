Message de la directrice générale

Avec un recul de 30 ans en arrière, Oasis a été pour moi une deuxième naissance. En toute humilité, je me sens la plus privilégiée d’avoir pu grandir avec Oasis pour les 28 meilleures années de ma vie adulte.

En ce 30e anniversaire, je me joins à l’unisson à notre communauté entière et notamment aux Torontoises et Franco-Ontariennes pour célébrer en toute fierté nos réussites, nos accomplissements et leurs impacts. Avec le train-train quotidien, les luttes continues, l’incertitude prévalente et la vitesse vertigineuse d’un monde en constant changement, nous ne nous arrêtons pas toujours pour démontrer et reconnaître nos succès et nos réussites souvent invisibles.

Oasis n’est autre que la conjugaison de ces forces vives, puissantes et ancrées dans l’analyse féministe des inégalités et de multiples oppressions vécues par les femmes, et particulièrement les femmes francophones. Les avancées des 30 dernières années que nous célébrons signifient aussi la somme de toutes les femmes courageuses et résilientes reçues, soutenues, et accompagnées à travers la gamme de services offerts à Oasis pour entamer leur parcours de guérison et leur chemin vers la liberté.

Le succès de la mission d’Oasis n’aurait pas été atteint sans l’esprit visionnaire des fondateurs, l’engagement de tous les membres du CA, le don de soi des DG m’ayant précédée et définitivement le travail ardu des employées.

Les besoins des femmes victimes de violences sont multiples et nous devons continuer à prendre en considération toutes les réalités des groupes de femmes vivant dans des contextes de vulnérabilité sociale (les immigrantes, autochtones, celles avec des limitations fonctionnelles, les LGBTQS2++, les jeunes filles, les aînés, les victimes de la traite des personnes, celles vivant sous le seuil de la pauvreté, celles avec des problèmes de maladie mentale, les sans-abris, etc.)

L’une des grandes leçons que j’ai apprises à Oasis pendant toutes ces années, qui reste gravée en moi, est que la validation des expertises et expériences des femmes, qu’elles soient victimes, leaders, employées, bénévoles ou partenaires, ainsi que la concertation, sont les forces motrices à tout changement. J’en suis particulièrement fière parce que j’en suis témoin par mes multiples chapeaux portés au sein d’Oasis comme féministe, usagère de services, intervenante et leader.

Je célèbre personnellement le privilège d’avoir tissé des liens de solidarité et de sororité avec des femmes exceptionnelles. J’ai eu la chance de me tenir sur les épaules de géantes!

Longue vie à Oasis Centre des femmes!

Dada Gasirabo

Message de la présidente

Depuis 30 ans, Oasis incarne trois forces essentielles : la solidarité, la résilience et l’espoir. Ces mots ne sont pas de simples concepts, ils prennent vie chaque jour grâce au travail des employées d’Oasis, de leur présence et engagement auprès des femmes francophones de notre communauté.

Solidarité, parce qu’elles tissent des liens qui brisent l’isolement et redonnent confiance. Chaque femme accueillie à Oasis trouve un espace sécurisant, respectueux de son vécu, de sa langue et de sa culture.

Résilience, parce qu’elles s’adaptent sans cesse aux défis du monde qui change, en offrant des réponses concrètes à des réalités de plus en plus complexes : violence, précarité, santé mentale, immigration, et plus encore.

Espoir, parce qu’elles sèment, chaque jour, les graines de la reconstruction. Elles accompagnent des femmes vers leur autonomie, les aident à retrouver leur voix, leur pouvoir d’agir, leur avenir.

En tant que présidente du conseil d’administration, je suis profondément fière de l’impact que nous avons ensemble. Oasis est bien plus qu’un centre : c’est un mouvement humain, vibrant et essentiel. Merci à vous toutes de croire en cette mission, et de continuer à faire vivre, avec tant de conviction, les valeurs qui nous définissent.

Axelle Cazalets

Message de la directrice générale d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes

Nous tenons à souligner avec émotion et admiration les 30 ans d’existence d’Oasis Centre des femmes. C’est une véritable histoire de sororité qui nous unit depuis trois décennies – une histoire marquée par la solidarité, la persévérance et un engagement indéfectible envers les femmes d’expression française.

Nous avons eu le privilège d’assister à la naissance d’Oasis, alors petit CALACS, et d’en suivre l’évolution avec fierté. Aujourd’hui, Oasis est devenu un pilier incontournable, un organisme multiservices qui offre un éventail de programmes : soutien individuel et de groupe pour les femmes survivantes de violence sexuelle ou conjugale, ligne d’écoute Fem’aide, initiatives en développement économique, recherches pionnières sur les réalités vécues par les femmes immigrantes et réfugiées, mobilisation des hommes alliés et tellement plus encore.

Depuis 30 ans, l’ancrage d’Oasis dans sa communauté est remarquable. Tout comme l’est son rôle de leadership à l’échelle provinciale, aux côtés d’Action ontarienne : défense des droits des femmes francophones, accompagnement pour la mise en place de nouveaux services en français, notamment la création de La Maison à Toronto, et la participation active à nos initiatives collectives, avec un esprit de collaboration exemplaire.

Merci du fond du cœur à toute l’équipe d’Oasis Centre des femmes pour votre travail exceptionnel. Vous êtes une source d’inspiration et un moteur de changement. Toute l’équipe d’Action ontarienne vous célèbre avec gratitude et admiration.

Maïra Martin

Message de la 1re présidente d’Oasis

Je félicite sincèrement Oasis Centre des femmes pour ses 30 ans d’engagement envers les femmes francophones de Toronto touchées par la violence.

Ayant siégé au conseil d’administration (CA) lors des débuts d’Oasis, j’ai travaillé avec Kathryn Penwill, notre première directrice générale, et mes collègues du CA pour établir les bases de l’organisme. Cette expérience enrichissante m’a permis de comprendre le rôle de la gouvernance et les besoins des femmes francophones.

Oasis a considérablement évolué depuis lors, et je félicite celles et ceux qui ont contribué à son succès en sensibilisation et accompagnement au fil des années. Je vous encourage à continuer vos efforts pour éliminer la violence et atteindre l’équité pour toutes les femmes.

Francine Deroche

Message d’une pionnière

Selon certaines définitions disponibles sur internet, « une oasis est un lieu ou moment paisible et reposant qui peut être accédé dans un milieu hostile ou durant une situation pénible ». En effet, on la décrit comme un « abri, asile, refuge, retraite ou havre » et, tout particulièrement, c’est « une zone fertile qui fournit l’eau nécessaire pour la survie ».

Oasis Centre des femmes a été créé à partir d’une vision singulière ancrée dans la justice sociale, le respect et l’inclusion afin de fournie aux femmes de notre communauté multiculturelle francophone qui vivent la violence sous toutes ses formes, un environnement protecteur et des ressources spécifiques permettant à chacune de reprendre son souffle et ses assises, de redéfinir ses forces intérieures et recharger ses batteries, ainsi que de créer des alliances saines et sécuritaires afin de faire face à des situations et décisions souvent déchirantes et profondément déstabilisantes.

Ce mandat requiert une vigilance constante et une présence continue afin d’assurer une stabilité organisationnelle et thérapeutique à long terme nécessaire pour la livraison de services essentiels durant une période de détresse temporaire ou prolongée.

Je me joins à vous toutes pour célébrer le 30e anniversaire de la fondation d’Oasis Centre des femmes et suis particulièrement fière de voir tout le développement qui a été fait depuis sa création en 1995. Le progrès accompli par l’équipe d’Oasis est émouvant. Imaginez ce qui sera accompli dans les 30 prochaines années…

Michèle Croteau

