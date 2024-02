Le Salon du livre de Toronto (SLT) a choisi parmi 14 candidatures, les finalistes 2024 de son prix littéraire Alain-Thomas. Il s’agit de Par-delà les frontières de Jean Mohsen Fahmy (roman, David), L’odeur de l’oubli de Roger Levac (roman, David) et Jaz, de Michèle Vinet (roman, L’Interligne).

Par-delà les frontières livre une histoire d’amour sur fond de guerre. Amour au départ improbable entre deux jeunes personnes issues de milieux différents, une Canadienne française et un Italien. Est-ce que l’amour finira par transcender et survivre même à la guerre et la peur de l’autre?

L’odeur de l’oubli propulse le lecteur au cœur d’un phénomène de plus en plus croissant dans la population actuelle et dans les méandres du cerveau. On l’appelle démence, Alzheimer ou oubli. Un récit poignant qui explore les non-dits et entraîne au cœur des terribles secrets de famille.

Jaz peint un amour improbable entre un peintre vivant une peine d’amour, hanté par son épouse qui vient de décéder. Il se donne cœur à corps à son art afin d’extirper le mal de vivre qui croît en lui. La fille de l’aubergiste où il expose ses œuvres vient bouleverser sa vie. Michèle Vinet tient le lecteur en haleine jusqu’au bout du récit.

Le prix Alain-Thomas récompense l’excellence littéraire en Ontario français et est doté d’une bourse de 2000 $ offerte conjointement par l’Association des auteures et des auteurs de l’Ontario français et le Salon du livre de Toronto.

Pour plus de renseignements : salondulivredetoronto.com.