La présidente du conseil d’administration du Collège Boréal, Linda Dugas, et le président de l’établissement, Daniel Giroux, ont signé récemment un premier accord visant à mettre en œuvre les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). Un plan d’action déposé par la haute direction du collège a également été approuvé par les membres du conseil d’administration.

« Cette volonté forte du Collège Boréal à établir des actions concrètes en faveur du développement durable est avant tout une promesse envers notre communauté étudiante et les régions que nous servons : l’engagement d’un établissement d’études postsecondaires francophone qui assume sa responsabilité de former les générations futures dans le respect de valeurs essentielles à l’épanouissement de chacun et de chacune, pour une société plus juste, plus inclusive, et plus respectueuse de l’environnement », déclare la présidente du conseil d’administration du Collège Boréal.

Les premières étapes dans la réalisation du plan d’action portent sur une sensibilisation accrue des membres du personnel aux impacts de ces objectifs, l’insertion de ces derniers au Plan stratégique 2025-2030 du collège et le développement d’objectifs mesurables. L’opérationnalisation de ce plan débutera dès l’automne 2025.

« Depuis sa création, le Collège Boréal n’a cessé d’être à l’avant-garde des technologies et d’adopter des mesures innovantes qui stimulent l’adoption de meilleures pratiques : développant des formations à distance accessibles au plus grand nombre, favorisant les projets de recherche en environnement, et mettant en place des stratégies d’équité de diversité et d’inclusion au coeur même de son organisation. Autant d’exemples qui s’inscrivent dans ce nouvel engagement auprès des Nations Unies et dont bénéficieront les leaders de demain, formés à Boréal », conclut le président du Collège Boréal, Daniel Giroux.

Source et photo: Collège Boréal

Photo : Linda Dugas et Daniel Giroux