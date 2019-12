Ça y est! La Ville reine tient son marché de Noël fait par et pour les francophones et francophiles de la région. Voulu dans la tradition des marchés de Noël européens, cet événement a été organisé par l’Alliance française (AF) dans ses deux galeries sur Spadina le samedi 30 novembre.

Il s’agit là d’une première édition de ce genre qui n’a pas manqué de séduire. En effet, la journée a rassemblé une quinzaine d’exposants et d’artisans (débutants comme confirmés) pour le bonheur de centaines de visiteurs. Les organisateurs n’ont pas fourni de chiffres officiels quant au nombre de visiteurs reçus, mais ils étaient quelque 1500 personnes à s’inscrire à l’événement sur les réseaux sociaux selon Laetitia Delemarre, directrice culturelle de l’AF.

Viennoiserie, pâtisseries, chocolat chaud, cidre aux épices, pagaies décoratifs, bijoux, bouillottes douillettes, sacs de Madagascar, poufs marocains et bien d’autres produits suintant le fait-maison, autant d’idées originales de cadeaux pour toutes les bourses et tous les goûts.

Quant aux enfants, ils n’étaient pas en reste, un atelier créatif pour dessiner leurs propres cartes de vœux ainsi qu’un spectacle dansant intitulé Respire par le nez leur étaient dédiés. Créé par la compagnie DansEncorps et inspiré d’un livre de l’auteure Judith Hamel, le spectacle met en scène l’amitié de deux souris, Astri et Tari, qui partent à l’aventure à la recherche de la sagesse.

Toutefois, il n’y a pas que les badauds qui sont venus en famille. Certains exposants, comme Bérénice et Ariane, une mère et sa fille qui ont créé la société artisanale AB Paddle spécialisée dans la fabrication de pagaies de toutes les tailles étaient également de la partie. « On a vu tous les âges qui défilent devant le stand. Il y a une bonne ambiance familiale, les gens sont positifs et gentils », observe Bérénice.

Même son de cloche pour Hadrien Verrier de la pâtisserie boulangerie éponyme. « C’est la première fois qu’on expose nos produits ici à l’Alliance française. L’ambition y est très bonne. Nous avons revu des habitués comme on a fait connaissance avec de nouveaux clients », explique-t-il.

Cette première expérimentation du marché de Noël version francophone est visiblement un succès. Tout porte donc à croire qu’il faut s’attendre à ce que l’évènement s’inscrive dans la continuité.

PHOTO: Certains exposants sont venus ont famille (Bérénice et Ariane, une mère et sa fille qui ont créé la société artisanale AB Paddle).

SOURCE: Soufiane Chakkouche