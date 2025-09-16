Christiane Beaupré

TFO a dévoilé sa programmation automne-hiver 2025-2026 sous le signe du rassemblement et de la fierté identitaire, en mettant à l’honneur le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien. La chaîne, seule à diffuser en français à l’extérieur du Québec, a choisi comme thème de saison Raconter pour mieux rassembler, une orientation qui illustre son engagement à utiliser la narration comme outil de rapprochement, d’éducation et de valorisation des identités francophones.

« Le thème Raconter pour mieux rassembler s’impose cette année comme fil conducteur de notre programmation. Il traduit notre volonté d’utiliser la narration, sous toutes ses formes, comme un outil de rapprochement, d’éducation et de valorisation des identités francophones », a déclaré Marianne Lambert, directrice principale des contenus. Parmi les projets phares, elle cite Raconte-moi, qui revisite l’histoire du drapeau franco-ontarien à travers le regard des jeunes, ou encore Rebelles, 1001 couronnes pour ma tête et Bana Konesans.

« Nous rassemblons les générations autour d’histoires puissantes, ancrées dans la diversité culturelle et l’héritage collectif. Notre objectif est de créer des ponts entre les publics, en leur proposant un contenu porteur de sens, qui éveille la curiosité, la fierté et l’esprit critique », a-t-elle ajouté.

La saison 2025-26 met en avant des contenus originaux et audacieux qui reflètent les enjeux contemporains de la francophonie. Qu’il s’agisse de l’exploration identitaire dans Drag! D’la tête aux pieds, de la transmission des savoirs dans L’histoire sans faim ou de la réflexion technologique dans Entre l’IA et moi, la programmation entend illustrer la pluralité des expériences francophones.

« TFO a la responsabilité et le privilège de représenter la francophonie dans toute sa pluralité. Être une référence pour les francophones, c’est offrir un miroir fidèle à leurs réalités, tout en les projetant vers l’avenir », a souligné Mme Lambert. Tous ces contenus sont produits par des artisans canadiens francophones, renforçant ainsi le patrimoine culturel de l’Ontario et du pays.

Le calendrier de lancement s’annonce chargé et symbolique. Le 24 septembre, TFO tiendra son événement de rentrée à la Place des Arts du Grand Sudbury, marquant le coup d’envoi de la saison et des festivités entourant le cinquantenaire du drapeau franco-ontarien, créé et hissé pour la première fois à l’Université de Sudbury en 1975. Le lendemain, la chaîne participera au lever du drapeau à l’Université Laurentienne. Une programmation spéciale, incluant des productions originales, des ressources éducatives en ligne et des événements à Ottawa et Sudbury, ont permis de souligner cet anniversaire marquant.

L’offre s’articule autour de quatre grands volets en résonance avec les aspirations des publics : le contenu ludo-éducatif, avec des séries originales comme Camp penses-tu?, Bana Konesans et L’histoire sans faim; la jeunesse en action avec STARTUP, Les apprentis, La faune connectée et Champions; des récits porteurs qui nous rassemblent, à travers des productions comme 1001 couronnes pour ma tête, Et Maintenant ou Gang de hockey; et enfin une programmation dédiée aux 50 ans du drapeau franco-ontarien, dont le documentaire Raconte-moi, réalisé avec la participation d’Isabelle Bourgeault.

Depuis les années 1980, TFO fait partie intégrante de l’histoire de la francophonie ontarienne. En s’appuyant sur des récits ancrés dans la culture, le sport, l’histoire et les luttes sociales, la chaîne entend continuer à nourrir le sentiment d’appartenance et à contribuer activement à la vitalité de la langue française en Ontario et au-delà.

Photo (TFO) : Raconte-moi revisite l’histoire du drapeau franco-ontarien à travers le regard des jeunes.