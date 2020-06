Tous les organismes et diffuseurs artistiques se sont creusé la tête au cours des dernières semaines pour déterminer le sort à réserver à la fête de la Saint-Jean-Baptiste. En fonction de leurs moyens, certains ont décidé qu’il valait mieux se résigner à annuler. D’autres, en revanche, ont revu du tout au tout leur approche pour, à tout le moins, offrir une célébration sous format web.

C’est le chemin qu’ont emprunté la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures et le Groupe Média TFO qui présenteront le spectacle Tout pour la musique, un projet signé Les Productions Rivard.

Le 24 juin, la chaîne de télé présentera ce concert en direct à 19 h. Les téléspectateurs assisteront à une prestation d’envergure rassemblant Wesli, Caroline Savoie, Mehdi Cayenne, Florent Vollant, Michelle Campagne, Mélissa Ouimet, Damien Robitaille, Michel Rivard, Isabelle Boulay, Éric Lapointe, Antoine Gratton, le chanteur Tire le coyote, le duo Luc De Larochellière et Andrea Lindsay de même que le groupe CHANCES (Chloé Lacasse, Geneviève Toupin et Vincent Carré).

C’est donc à un survol saisissant de la francophonie canadienne, dans tous ses styles et ses accents, que TFO convie le public.

Comme pour faire un pied de nez au coronavirus, les festivités se poursuivront pendant encore quatre jours. Du 25 au 28 juin, sur YouTube, une série de spectacles mettra en vedette des artistes de partout au Canada.

L’Ontario sera bien représenté avec Moonfruits, Yao, Stef Paquette, Patricia Cano et Benjino. Le Québec ne sera pas en reste avec Dumas et Mamselle Ruiz. Les Maritimes pourront compter sur Lisa LeBlanc (Nouveau-Brunswick), Jacques Surette (Nouvelle-Écosse), le duo Sirène et Matelot (Île-du-Prince-Édouard) et Mary Barry (Terre-Neuve-et-Labrador).

Un pont sera bâti entre les provinces de l’Atlantique et celles des Prairies grâce au duo formé de Danny Boudreau (Nouveau-Brunswick) et Jocelyne Baribeau (Manitoba).

Les talents de l’Ouest canadien seront également mis en lumière avec Kelly Bado (Manitoba), Étienne Fletcher, Annette Campagne (Saskatchewan), Cristian De La Luna, Karimah, le duo Post Script (Alberta), l’ensemble Pascale Goodrich-Black et la Vallée des Loups et un autre duo composé de Jill Barber et Loïg Morin (Colombie-Britannique).

Le Grand Nord n’a pas été oublié et sera représenté par Sophie Villeneuve du Yukon et Yves Lécuyer des Territoires du Nord-Ouest.

Avec une telle variété, difficile de faire mieux! Il ne tiendra qu’aux membres du public d’adapter l’événement à leur convenance. Ce véritable festival musical se savoura seul, en famille ou entre amis, mais dans chaque cas avec autant de plaisir!