Romancier finaliste au prix Christine-Dimitriu-van-Saanen en 2017 pour Hubert, le restavèk, lauréat du prix Alain-Thomas 2021 pour son roman Le jour se lèvera et artiste peintre, Gabriel Osson est né à Port-au-Prince en Haïti. Il est au Canada depuis de nombreuses années et poursuit fiévreusement sa quête de rendre présente la culture haïtienne dans sa communauté, chez les jeunes générations et pour l’auditoire francophone du pays.

Il jongle depuis toujours multiples chapeaux en tant qu’artiste, tantôt comme poète, romancier, pédagogue ou bien peintre derrière ses tableaux. C’est maintenant la musique qui est venue frapper à sa porte et, dès le mois d’octobre 2021, il lancera son album D’ici et d’ailleurs, une mise en musique de ses textes poétiques adaptés pour la scène.

D’ici et d’ailleurs, c’est exactement ça. La dualité qui existe chez quelqu’un qui appartient à deux cultures, deux mondes. Entre Port-au-Prince et Toronto, ce sont les couleurs de M. Osson qui se déclinent comme autant d’instantanés de ses deux entités. Entre amour et nostalgie, bonheur et consternation, l’auteur invite les gens à le suivre dans un parcours célébrant les origines, la transmission de la mémoire et les perspectives d’avenir. L’album verra le jour aux Éditions Terre d’accueil.

Son premier extrait, la chanson ou plutôt le récit Tambours et assons se livre comme les griots de leur époque. Puissant, éloquent et ponctué d’un rythme qui transmet passion et observations par-dessus les airs du musicien Dieufaite Charles.

« Ce texte est un appel à se réunir, à œuvrer pour le développement du pays et à conquérir sa liberté. Les tambours et les assons sont des instruments de musique traditionnelle également utilisés dans le vaudou », explique Gabriel Osson par voie de communiqué.

L’écoute se fait soit sur la chaîne YouTube ou sur la page Spotify de Gabriel Osson. Bonne écoute!

(Crédit photo: www.gabrielosson.com)