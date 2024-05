Richard Caumartin

Depuis le 2 juin 2022, Stéphane Sarrazin est devenu le député provincial d’une circonscription majoritairement francophone, celle de Glengarry-Prescott-Russell. Originaire du village d’Alfred dans l’Est ontarien, il est l’adjoint parlementaire à la ministre associée déléguée aux Petites Entreprises et a récemment été nommé adjoint parlementaire à la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney, où il succède à Natalia Kusendova-Bashta, maintenant adjointe parlementaire au ministre des Services aux aînés et de l’Accessibilité, et adjointe parlementaire au ministre des Soins de longue durée.

« C’est le cabinet qui m’a choisi, moi et la ministre Mulroney avions déjà très bien travaillé ensemble malgré le fait que j’étais avec le ministre de l’Énergie auparavant parce que mes connaissances étaient dans ce domaine étant électricien de métier, explique M. Sarrazin en entrevue avec Le Métropolitain. C’est une chose à laquelle on avait pensé depuis mes débuts puisque je suis Franco-Ontarien mais il y avait déjà quelqu’un en poste. Mme Kusendova est une infirmière de métier et est maintenant rendu au ministère des Soins de longue durée, son champ d’expertise. »

Le député Sarrazin pense qu’il est bon de temps à autre de pouvoir connaître tous les secteurs, tous les ministères. « On veut être impliqués le plus possible pour représenter les gens de la province et pour moi, c’est une super belle opportunité. Je viens d’une région qui est à 80 % francophone et la réalité est que ce n’est pas difficile chez nous d’avoir des services en français. C’est vraiment commun. Je pense que c’est plus difficile pour les anglophones d’avoir des services dans leur langue dans ma circonscription. Mais maintenant pour moi, c’est une autre réalité pour l’Ontario.

« On continue à progresser et quand ça vient à la Francophonie ontarienne, nous sommes sur la bonne piste et la ministre Mulroney est incroyable. C’est un réel plaisir de travailler avec elle. C’est une passionnée de la Francophonie et cela vient un peu de sa famille étant la fille de Brian Mulroney. Je me sens vraiment privilégié de pouvoir travailler avec elle et aussi avec la ministre associée aux petites entreprises. Ce sont deux rôles qui vont bien ensemble puisque l’on peut représenter, entre autres, les entrepreneurs francophones. »

À ce propos, il aimerait avec la Fédération des gens d’affaires de l’Ontario faire le tour de la province et participer à des tables rondes pour demander aux entrepreneurs franco-ontariens quels sont leurs défis.

Pour ce qui est de sa disponibilité, le député explique qu’il est à la Législature ontarienne trois semaines sur quatre, et il passe l’autre semaine dans sa circonscription. Il veut aller à la rencontre des francophones de partout en province, autant dans le Nord que dans le Sud-Ouest, et ne négliger personne au cours de son mandat.

« Du début, j’ai compris que je finirais par avoir ces responsabilités. En tant que parlementaire francophone, je représente depuis mon arrivée l’Assemblée des parlementaires francophones (APF). Donc je siégeais à l’APF et je suis le délégué régional Amérique. Je représentais tous les parlementaires de l’Amérique. Élu depuis deux ans, j’ai réalisé que chez nous, la Francophonie était solide et on avait moins besoin d’aide. Maintenant de voir que je peux contribuer à plus grande échelle à la Francophonie ontarienne, c’est vraiment intéressant », avoue M. Sarrazin.

Pour ce qui est des dossiers qu’il aimerait pousser, la disponibilité de la documentation en français lui tient à cœur. « C’est important pour les gens de pouvoir avoir de la documentation en français, surtout dans le domaine de la santé. Je sais que l’on progresse à ce niveau-là mais on n’est sûrement pas rendu là où l’on voudrait être en tant que Francophonie ontarienne. On va continuer à travailler avec les organismes francophones en place et le gouvernement de l’Ontario pour améliorer les services et programmes disponibles en français », promet-il.

Photo : Michel Sarrazin s’est adressé à l’auditoire du récent Forum franco-ontarien des affaires à Toronto