Flip Fabrique est une compagnie de cirque basée à Québec. En 2011, elle naît de l’amitié et du rêve de sept artistes. La troupe est reconnue internationalement et voyage aux quatre coins du monde pour partager ses spectacles époustouflants et contemporains au sein des établissements et des festivals de cirque les plus prestigieux.

« À un moment, certains d’entre nous perdent leur cœur d’enfant; celui qui nous émerveille, nous transporte, nous emplit de bonheur et nous garde en vie », explique Bruno Gagnant, fondateur et directeur général et artistique de Flip Fabrique pour qui l’art du cirque est si cher à ses yeux. Il s’efforce toujours de jouer dans le bain, de s’amuser en cuisinant et de danser sur des airs de musique.

Sur scène, l’effervescence des artistes est tangible. Ils s’amusent, s’émeuvent en accomplissant prouesses et blagues farfelues.

Dans le cadre de la Semaine de la francophonie Flip Fabrique offrira un montage vidéo de son spectacle Blizzard, une création qui a vu le jour il y a environ deux ans.

Blizzard est une célébration de l’hiver canadien et de la place qu’il tient dans la vie des habitants du Grand Nord. « On a voulu célébrer les joies et la nostalgie qu’apporte l’hiver, cet hiver omniprésent dans le cœur des Québécois et des Canadiens », affirme M. Gagnon.

L’histoire mène, à travers des épopées, des chapitres de l’hiver avec un petit bonhomme qui les vit tous, heureux et moins heureux. La vidéo du 20 mars est la rediffusion d’une intégrale filmée durant la tournée initiale de Blizzard.

Pour le directeur de Flip Fabrique, c’est la réponse du public qui alimente sa flamme créatrice : « Lorsque je réussis à faire rire les spectateurs avec un spectacle, c’est positif. Et les applaudissements à la fin font chaud au cœur ». Il avoue cependant être clairement un peu désolé d’être piégé dans le Web pour l’instant.

Pour Blizzard, la troupe a développé une sorte de trampo-mur; le mariage d’une trampoline et d’une structure sur lesquelles les artistes font des acrobaties, mais la version finale a pris plusieurs mois de création.

En fait, la création d’un spectacle de cirque de l’idée originale, la conception, la création des numéros, des décors et des costumes nécessite environ deux ans. C’est un méli-mélo de va-et-vient entre problèmes, solutions et ajustements et l’avancement n’est pas linéaire. Le tout prend forme peu à peu en même temps.

« Souvent le cirque peut avoir l’air improvisé, car on prend des situations de gens réels. C’est loufoque. On s’amuse, mais en fait, chaque minute est complètement planifiée et perfectionnée au cours de ses deux années. »

M. Gagnon est particulièrement fier de la dernière scène de Blizzard où justement cette structure cubique avec les acrobates au centre se tient sur un des coins en pivotant. De la neige virevolte tout autour. « C’est très poétique comme finale », révèle-t-il. À ne pas manquer!

Le spectacle Blizzard sera diffusé en ligne le 20 mars à 19 h en partenariat avec le Centre de la francophonie des Amériques.

SOURCE – Élodie Dorsel

PHOTO – Blizzard