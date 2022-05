Dans le but de mettre en exergue les travaux réalisés dans divers domaines par ses membres, Retraite active a présenté une exposition intitulée Expo Arts 2022, le mercredi 27 avril. Il s’agissait d’une occasion pour les artistes de présenter ce qu’ils savent faire.

Ce rendez-vous avait pour but de promouvoir le talent dans plusieurs centres d’intérêt : les arts, la peinture, la linographie, le vitrail, le tricot, la photographie, etc.

Pour la première fois, la présidente de l’organisme, Lorraine Gandolfo, a voulu donner à cette activité un cachet particulier en y mêlant des chants en chœur.

« On voulait en profiter pour que notre chorale, dirigée par Manon Côté de la formation Les Voix du cœur, fasse une prestation devant les membres », explique-t-elle.

Pour Mme Gandolfo, cette exposition est aussi un moyen de communier dans un contexte marqué par l’isolement dû à la COVID-19. « Nous sommes en pleine pandémie. Nous voulions fêter parce que ça fait longtemps que nous portons nos masques et que nous restons cachés », affirme la présidente.

Ce contexte dominé par la pandémie a conduit les organisateurs à prévoir des activités en présentiel et en virtuel. « Ce n’est pas toutes les activités qui se font en personne. Nous pouvons tricoter ou faire de la lecture en Zoom, mais il y a des choses qu’on ne peut pas faire en virtuel. Nous aurons, par exemple, des activités de vitrail ici dans notre local au Centre Frank Mckechnie », explique Mme Gandolfo.

Sur le site de l’événement, plusieurs exposants et visiteurs ont échangé autour des différents kiosques. Richard Gauthier, l’un des exposants, a profité de l’occasion pour se renseigner sur des croyances et des valeurs autochtones. Au cours de l’atelier Cercle de vie auquel il a participé, « nous devions exposer sur la médecine, les différentes croyances et coutumes et nous en avons profité aussi pour faire de la photographie ».

M. Gauthier a présenté des bracelets, des boucles d’oreille, des bagues, différentes herbes qui peuvent être recommandées dans la médecine par des indigènes. Son but à travers cette exposition est de « faire connaître davantage leurs coutumes, leurs croyances afin qu’on puisse apprendre à vivre en harmonie ».

Avec cette exposition, Mme Gandolfo espère susciter l’intérêt chez d’autres personnes. « Quand on voit ce qui est fait, je pense que ça va mettre des gens au défi et ils voudront bien se lancer », conclut-elle.

Pour plus de renseignements sur les activités de l’organisme, visitez le site www.retraiteactivepeel.ca.

Photo : Les travaux de courtepointe des membres de Retraite active