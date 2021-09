La 16e édition du festival de musique Francophonie en Fête se tiendra en présentiel, du 16 au 19 septembre, à la Mezzanine Timber, située sur la promenade The Bentway, avec amphithéâtre collé sur l’avenue Strachan sous le Gardiner. Une terrasse aménagée pour servir bières et cidres sera également proposée aux festivaliers. Venez fêter avec nous ce retour à la musique francophone en direct, après 18 mois de pandémie! Les concerts se dérouleront en toute sécurité en application des mesures sanitaires et de distanciations en vigueur à Toronto.



Pendant ces quatre jours, en après-midi, seront présentés 26 spectacles diversifiés gratuits. Les rythmes de la Francophonie sous toutes ses formes seront représentés avec des artistes représentant l’étendue de la diversité multiculturelle franco-ontarienne, dont certains originaires d’Afrique et des Antilles.



Afin de faciliter le bon déroulement du festival, les organisateurs encouragent les spectateurs à remplir le questionnaire santé-contact et d’enregistrer sur place par leur code QR à l’aide d’une application de traçage sur leur téléphone intelligent afin d’assurer un suivi éventuel. Ce sera votre billet/laisser-passer gratuit qui vous permettra de sécuriser votre siège Il sera possible de remplir le questionnaire même si vous n’avez pas de téléphone intelligent.



Cet événement est organisé par Francophonie en Fête, un organisme à but non lucratif, qui soutient, depuis 16 ans, la vitalité de la culture francophone et participe au développement culturel de Toronto en proposant des spectacles de qualité pour tous les publics.



Francophonie en Fête est une référence incontournable de la scène musicale de Toronto et une illustration vivante de la croissance, de la créativité et de la diversité de la culture francophone en Ontario. Que vous soyez francophone, francophile ou que vous aimiez tout simplement la « Musique du Monde » francophone, soyez des nôtres du 16 au 19 septembre!