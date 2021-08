La COVID-19 a bousculé les habitudes d’un peu tout le monde et c’était particulièrement vrai l’an dernier. C’est pourquoi le Club Richelieu Toronto avait alors dû faire une croix sur son barbecue annuel au profit des Centres d’Accueil Héritage (CAH).

Cet été, en revanche, l’organisme a décidé de renouer avec cette activité dans la mesure où c’était possible de le faire par la mise en place de quelques mesures d’ordre sanitaire. « La seule chose qui est différente cette année, c’est qu’on doit porter des masques et que l’on est limité à 25 personnes », remarque Diane Saint-Pierre, présidente du Club Richelieu Toronto. L’ambiance qui régnait dans la salle commune de Place Saint-Laurent – l’immeuble d’appartements de CAH – n’en était pas moins enjouée en ce samedi 28 août.

Le menu était sensiblement le même que lors des éditions précédentes du barbecue : steaks, poitrines de poulet, saucisses italiennes, hamburgers et hot-dogs étaient offerts. Cependant, un peu moins de bénévoles qu’à l’habitude ont répondu à l’appel, les craintes suscitées par le coronavirus étant encore bien présentes. Qu’à cela ne tienne, Mme Saint-Pierre juge tout de même que l’événement a été une réussite.

Qu’on en juge par le profit généré au cours de la soirée : 875 $. Mais avant d’en arriver-là, bien des efforts ont dû être investis et, en amont, un travail de réflexion a guidé les initiatives du Club Richelieu Toronto.

« À cause de la pandémie, on a été obligé de se réinventer », rappelle la présidente. L’exemple le plus probant est le tirage 50-50 qui a lieu chaque semaine et qui se déroule en fait en ligne : il se base simplement sur les numéros du 6/49 du mercredi. L’argent amassé sert à diverses causes, notamment les bourses scolaires et pour soutenir les CAH.

Certaines approches, elles, ne changent pas. C’était le cas du tirage « quatre tiers » pour lequel une somme d’argent est divisée en trois parts, une pour les oeuvres du Club Richelieu Toronto, une pour les CAH et une autre pour le gagnant du tirage, tandis qu’un autre montant d’argent équivalent à l’un de ces tiers est remis aux CAH au nom d’un participant qui reçoit un reçu d’impôt en conséquence.

C’est ainsi que la gagnante du tirage fut Rachelle Jeanveau, qui a remporté 80 $, alors qu’Yvon Duguay recevra un reçu d’impôts pour 80 $.

Les membres Richelieu décideront du montant exact qu’ils verseront aux CAH lors de leur réunion du 22 septembre. Cet argent permettra d’offrir des activités sociales aux résidents et aidera d’autres aînés à recevoir des services de toutes sortes tels l’aide psychologique, médicale ou le transport adapté.

PHOTO – Après avoir été mise en veilleuse l’an dernier, cette activité-bénéfice profitera à nouveau aux Centres d’Accueil Héritage.