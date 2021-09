Le rendez-vous en ligne de cuisine s’est tenu un mardi soir cette dernière fois, au lieu du jeudi habituel, mais l’expérience en fut toute aussi délicieuse!

Chef Christian, du programme Ikuen à La Passerelle a proposé un plat de fruits de mer facile – le marmiton gaspésien – accompagné d’une salade estivale, une sorte de tartare au melon et au concombre.

Français d’origine, le chef Christian est arrivé au Canada en 2012 et il se charge des ateliers de cuisine (maintenant télécuisine) depuis environ trois ans. « Je suis tombé dans la marmite étant jeune et maintenant je partage ma passion, mon métier, avec ceux qui voudront bien m’accompagner dans ce cheminement », affirme-t-il au cours de l’atelier.

Avant l’atelier, les participants reçoivent une liste d’ingrédients et un aperçu de la recette afin qu’ils puissent se préparer. Et c’est suggéré! À certains moments, l’atelier se déroule rapidement, alors il vaut mieux avoir tous les ingrédients prêts sur le comptoir et tous les ustensiles de cuisine à portée de main. Bref, il n’y a pas de temps pour fouiller dans ses armoires en quête d’ingrédients. Les participants s’activent comme de vrais chefs.

Sinon, l’atelier est vraiment facile à suivre. Chef Christian répond à toutes les questions et montre bien comment préparer les ingrédients. « En France, ce marmiton aux fruits de mer est souvent servi avec un top de fromage gratiné au four; ici, c’est une pâte croustillante », explique-t-il pendant qu’il s’active dans la cuisine.

Au coin de l’écran, on aperçoit un bouquet de tournesols, belle décoration pour l’occasion. Sinon, le plat est un met typiquement gaspésien, d’où il tire son nom. Pas étonnant que la Gaspésie raffole d’une recette aux fruits de mer.

Cependant, ce sont les petites touches professionnelles qui viennent finaliser l’apparence du plat. Chef Christian choisit un petit plat en forme de bateau pour le marmiton, un choix qui s’agence parfaitement au thème du souper. Puis, il utilise une partie des ingrédients comme décorations finales.

Pour la recette, le chef a utilisé de la crème à 35 %. « C’est intéressant de voir les différences entre les ingrédients. Les Français cuisinent souvent avec une crème très épaisse; ici, c’est généralement une crème beaucoup plus légère. Il arrive donc que les plats soient un peu plus liquides », précise-t-il.

Au final, la soirée cuisine est très sympathique, et surprise, le repas disparaît rapidement devant les bouches affamées. Quant aux participants, ils ont reçu chacun un bon-cadeau de 25 $ de La Passerelle. Rendez-vous en septembre pour le prochain webinaire avec le chef Christian.

PHOTO – Marmiton gaspésien, accompagné d’une salade estivale