Le Pavillon Omer Deslauriers de la résidence Bendale Acres devient le premier foyer de soins de longue durée géré par une municipalité à obtenir la désignation pour les services en français.

Au cours des deux dernières années, l’Entité 4 a travaillé étroitement avec le Foyer de soins de longue durée Bendale Acres, la Ville de Toronto, le ministère des Affaires francophones, le ministère de la Santé et Santé Ontario (Est) vers l’obtention d’une désignation partielle du Foyer de soins de longue durée Bendale Acres pour les services en français au sein de son unité Pavillon Omer Deslauriers.

Cette étroite collaboration a abouti à une modification de la Loi sur les services en français qui a élargi les critères d’admissibilité à la désignation aux foyers de soins de longue durée conjoints ou gérés par les municipalités.

« La désignation de Bendale Acres représente une étape considérable dans l’élargissement de l’accès aux soins de santé en français en Ontario, a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones. Grâce aux efforts de la communauté et du gouvernement, les foyers de soins de longue durée municipaux et conjoints peuvent maintenant être désignés en vertu de la Loi sur les services en français, ce qui permettra aux francophones d’avoir un meilleur accès à des endroits confortables disposant des soutiens nécessaires en français. »

« La Ville de Toronto s’est engagée à offrir des soins et des services de la plus haute qualité dans tous ses foyers de soins de longue durée grâce à l’innovation, au travail d’équipe, à la satisfaction de la clientèle et aux meilleures pratiques, ajoute le maire John Tory.

« La désignation de l’unité de langue française Pavillon Omer DesLauriers du Foyer de soins de longue durée Bendale Acres reflète cet engagement envers nos résidents francophones. Merci à l’Entité 4, au ministère des Affaires francophones, au ministère de la Santé et à Santé Ontario (Est) ainsi qu’au personnel et aux bénévoles de Bendale Acres, et plus particulièrement au Pavillon Omer Deslauriers, pour votre contribution à l’offre d’un meilleur service aux aînés francophones en soins de longue durée. »

« La désignation est une reconnaissance, par le gouvernement de l’Ontario, de l’engagement d’un organisme envers la communauté francophone qu’il dessert, explique Narjiss Lazrak, présidente de l’Entité 4. C’est une promesse de créer et de maintenir des services en français de haute qualité. Nous félicitons l’équipe du Foyer de soins de longue durée Bendale Acres pour son dévouement à renforcer les résultats positifs pour les patients francophones en réduisant les barrières linguistiques. »

« Avec des partenaires tels que Bendale Acres, nous développons un continuum de soins pour soutenir nos communautés francophones tout au long de leur vie. La possibilité d’accéder à des soins de longue durée dans la langue officielle de choix de la personne concernée ne contribue pas seulement à forger un sentiment d’appartenance, elle comporte également des avantages en matière de santé physique et mentale », conclut Lisa Gotell, directrice générale de l’Entité 4. »

Le mandat de l’Entité 4 est d’améliorer l’accès aux services de santé en français. Dans ce cadre, l’Entité 4 a fourni des conseils et du soutien au fournisseur de services de santé tout au long du processus de désignation.

SOURCE – Entité 4