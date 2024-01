L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO), l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) et l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) unissent leurs forces pour contrer la pénurie de personnel enseignant qualifié et maintenir un système d’éducation en langue française de haute qualité en Ontario.

Les trois associations ont officiellement lancé, le lundi 15 janvier, le Programme de bourses en enseignement, une initiative novatrice financée par le gouvernement du Canada. Un total de 40 bourses, chacune d’une valeur pouvant atteindre 30 000 $, sont désormais disponibles pour couvrir les frais de scolarité et d’autres dépenses liées à la formation à l’enseignement.

Ce programme vise à encourager les personnes ayant travaillé sous une lettre de permission intérimaire dans un conseil scolaire de langue française en Ontario à poursuivre ou à compléter leurs études en enseignement en français dans la province. Les universités partenaires de ce programme sont l’Université d’Ottawa, l’Université Laurentienne et l’Université de l’Ontario français.

« Il est essentiel de veiller à ce qu’il y ait des enseignants francophones hautement qualifiés pour soutenir nos générations futures. La nouvelle initiative de bourses est un excellent moyen d’inciter davantage des personnes à envisager un poste enrichissant dans l’enseignement ou à envisager de perfectionner leurs compétences. Cela soutient à son tour les élèves en milieu francophone et leur donne les ressources dont ils ont besoin pour réussir », confirme Marc Serré, député de Nickel Belt, Secrétaire parlementaire de l’Énergie et des Ressources naturelles et Secrétaire parlementaire des Langues officielles.

« Cette initiative représente une action concrète pour agir sur la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans nos écoles de langue française en province. Elle offre une opportunité unique aux personnes éligibles de développer leurs compétences pédagogiques et de progresser dans leur carrière en enseignement en devenant une enseignante ou un enseignant qualifié au sein des écoles de langue française de l’Ontario. Le personnel enseignant joue un rôle clé dans la réussite scolaire, l’épanouissement identitaire et culturel des élèves, ainsi que dans la vitalité et la croissance de la communauté francophone plurielle de l’Ontario », déclarent conjointement Anne Vinet-Roy, présidente de l’AEFO, Anne-Marie Gélineault, présidente de l’ACÉPO, Johanne Lacombe, présidente de l’AFOCSC.

« Cette collaboration entre les 3 associations, les 3 facultés d’éducation des universités partenaires et les 13 conseils scolaires de langue française démontre notre engagement collectif envers notre mission commune d’offrir une éducation de qualité en français aux élèves et aux parents des écoles francophones de l’Ontario. Nous sommes convaincus que ce programme laissera une empreinte durable dans nos écoles, en formant un personnel enseignant qualifié francophone, en renforçant la rétention de notre personnel enseignant et en offrant un enseignement de qualité à nos élèves », a souligné Serge Levac, président du Conseil ontarien des directions de l’éducation de langue française.

La date limite pour soumettre une demande est fixée au 29 février 2024. Pour plus d’information sur le Programme de bourses en enseignement, dont les critères d’admissibilité et le formulaire de demande, sur le site Web BoursesEnEnseignement.ca.