Richard Caumartin

Le 1er décembre, l’organisme Retraite active de Peel a offert une activité intéressante à ses membres à Notre Place, avec la présentation de la pièce La vie des autres ou comment se mêler des affaires de son voisin.

Les comédiens Marion Van Bogaert Nolasco, Hugues Fortin et Louise Proulx, membres de la troupe du Théâtre Parminou, ont donné vie à cette comédie sociale, qui aborde avec humour des thèmes tels que la sécurité entre voisins, le contact humain et l’isolement des aînés.

L’événement a débuté par un lunch convivial, suivi de la performance théâtrale. « Cette activité est née d’une collaboration avec la Fédération des aînés francophones du Canada (FAFC) et a été organisée par Guylaine Jaeger, notre contractuelle dans le cadre de la subvention du programme Nouveaux Horizons », explique Lorraine Gandolfo, présidente de Retraite active de Peel. La FAFC a un partenariat avec la troupe québécoise du Théâtre Parminou de Victoriaville, une coopérative sociale engagée dont la mission est de sensibiliser le public aux grands enjeux sociaux à travers la création théâtrale.

« Avant la COVID, nous avions déjà présenté une pièce de cette troupe et, cette année, ils sont revenus pour offrir à nos membres un moment à la fois divertissant et éducatif, précise Mme Gandolfo. La discussion qui suit la représentation permet aux aînés de mieux comprendre les thèmes abordés, notamment l’âgisme, et d’exprimer leur ressenti sur la manière dont ils sont parfois perçus comme des « petits vieux ». »

« L’événement a également servi de plateforme pour que la FAFC puisse recueillir les impressions des aînés francophones à travers le pays, afin d’ajuster ses activités annuelles. Ces rencontres permettent non seulement d’offrir une sortie agréable et légère aux aînés, mais elles ouvrent aussi la porte à des discussions enrichissantes sur des sujets cruciaux pour notre communauté », ajoute Mme Gandolfo.

Jessica Dupuis, coordonnatrice nationale de programmes pour la FAFC et animatrice de la discussion, souligne l’approche unique de la troupe : « Grâce à sa capacité à dialoguer directement avec son public, Théâtre Parminou crée des espaces démocratiques où les participants peuvent s’exprimer librement, réfléchir et mieux comprendre les enjeux sociaux qui les touchent. »

La pièce a mis l’accent sur l’importance des liens sociaux et de la sécurité entre voisins, tout en encourageant les spectateurs à s’engager davantage dans leur communauté. « L’objectif est de convaincre l’auditoire de se préoccuper de son entourage et de poser des gestes simples qui peuvent améliorer la sécurité des personnes », précise l’animatrice.

En janvier, Jessica Dupuis donnera des formations en ligne aux membres de Retraite active sur différents sujets. « Ces ateliers sont une excellente opportunité pour nos membres de se perfectionner en matière de technologie et d’accéder à de nouvelles ressources », conclut Mme Gandolfo. Ainsi, par le biais d’événements comme celui-ci, Retraite active de Peel continue de renforcer les liens sociaux entre les aînés francophones, tout en les sensibilisant aux enjeux de leur quotidien.

Photos: De gauche à droite, les comédiens Louise Proulx, Marion Van Bogaert Nolasco et Hugues Fortin