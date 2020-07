Ottawa prévoit que le déficit fédéral sera de 343,2 milliards $ pour l’exercice financier 2020-2021.

C’est ce qui ressort du « portrait » de l’économie et des finances publiques présenté par le ministre des Finances, Bill Morneau, mercredi après-midi.

Il s’agit du déficit le plus important de l’histoire du Canada. Ce chiffre est largement dû aux programmes gouvernementaux pour aider les particuliers et les entreprises à traverser la pandémie de COVID-19.

S’exprimant devant les médias, mercredi après-midi, le ministre Morneau s’est dit bien conscient de l’ampleur du déficit associé à son nom, mais n’a pas semblé être déstabilisé face à ce constat.

« C’était quoi l’autre choix? » a répliqué le grand argentier du pays en réponse à un journaliste qui le questionnait à ce sujet.

« Nous sommes vraiment dans une situation extraordinaire où c’est absolument nécessaire de protéger les gens, de protéger les emplois pour l’avenir de notre pays. Nous avons fait les investissements parce que c’était nécessaire et de cette façon, on va avoir une économie dans l’avenir pour nous et pour nous enfants », a-t-il insisté.

Le « portrait » économique prévoit 212 milliards $ en soutien direct aux travailleurs et aux entreprises, 19 milliards $ en soutien pour la santé et la sécurité des Canadiens et 85 milliards $ sous forme de reports de paiements d’impôts, de taxes et de droits de douane.

Le ministre Morneau a confirmé que le gouvernement compte accélérer la transition de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) vers la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), pour ceux qui auront des emplois, et le retour vers l’assurance-emploi, pour ceux qui n’en auront pas.

« La PCU va diminuer, la subvention salariale va augmenter en importance et le système d’assurance-emploi va recommencer », a-t-il résumé.

Dans son document, le gouvernement fédéral prévoit qu’il n’en coûtera pas plus de 80 milliards $ pour la PCU, qui offre 500 $ par semaine aux personnes ayant perdu leur revenu dû à la COVID-19. Le programme a récemment été prolongé, passant de 16 à 24 semaines pour les prestataires.

En date du 28 juin, plus de 53 milliards $ avaient été versés en PCU à quelque 8,16 millions de particuliers.

La subvention salariale, en comparaison, a été beaucoup moins populaire. Les plus récents chiffres font état de 18 milliards $ versés dans le cadre de ce programme, alors que le gouvernement fédéral prévoit verser 82,3 milliards $ aux employeurs admissibles, selon son « portrait » dévoilé mercredi.

M. Morneau a dit qu’un employé sur quatre du secteur privé bénéficie de la subvention salariale et se dit convaincu que ce chiffre sera appelé à augmenter avec des « changements » qui seront annoncés dans les prochains jours.

Ce portrait dévoilé mercredi était le premier aperçu des finances publiques depuis la mise à jour économique et budgétaire de 2019. Le ministre des Finances ne s’est pas engagé à déposer un budget en bonne et due forme cette année, estimant la situation trop fluide.

Il a cependant écarté l’option de l’austérité pour contrôler l’ampleur du déficit.

« Notre approche va être des investissements dans l’avenir et pas les coupures et pas les changements dans notre système d’impôts. Vraiment, c’est le temps de considérer comment on peut assurer un niveau de croissance », a-t-il dit.

